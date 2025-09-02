أول تعليق من دوناروما بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي

أعرب الحارس الإيطالي دوناروما عن سعادته بالانضمام إلى مانشستر سيتي، قادمًا من باريس سان جيرمان.

وكان مانشستر سيتي أعلن اليوم الثلاثاء، توقيع دورنا روما عقدًا للانضمام إلى صفوفه لمدة 5 سنوات.

وقال دورنا في تصريحات لموقع مانشستر سيتي: “أنا فخور بالانضمام إلى إلى فريقٍ زاخرٍ بالمواهب العالمية، بقيادة أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم، بيب جوارديولا، هذا نادٍ يتمنى كل لاعب كرة قدم عالمي الانضمام إليه”.

وأضاف: "لقد كنت معجبًا بمشاهدة مانشستر سيتي لسنوات عديدة -لذا فإن القدرة على اللعب للنادي الآن هي شرف كبير لي".

من جانبه، أكد مدير كرة القدم في مانشستر سيتي هوجو فيانا، أن وصول دوناروما يمثل دفعة قوية للجميع في ملعب الاتحاد.

وقال فيانا: "نسب جيانلويجي وجودته وسجله يتحدث عن نفسه، ونحن جميعًا سعداء للغاية بانضمامه إلينا هنا في مانشستر سيتي".

وأشار: “لقد اكتسب ثروة من الخبرة على أعلى مستوى ويعرف ما هو مطلوب لتحقيق النجاح على مستوى”.