الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي .. كلمات تناسب الحدث العظيم
ميدو يفجر مفاجأة: زيزو جلس مع الأهلي قبل عامين للرحيل من الزمالك
بعد قليل.. بدء محاكمة طفل المرور و2 آخرين للتعدّي على طالب في المقطم
أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الأربعاء 3-9-2025
خلال أغسطس .. ارتفاع صادرات الغاز الأمريكي لأوروبا إلى 66% رغم تراجع الأسعار
أجور منصفة وزيادات سنوية مُلزمة.. هل ينجح قانون العمل الجديد في إنهاء معاناة عمال القطاع الخاص؟
غداً.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف .. فريضتان تمحوان الذنوب وتعادلان عتق رقبة
كريم حسن شحاتة يكشف: الأهلي يضع خطة لتعيين مدرب أجنبي مميز قريبًا
استراتيجية مصر للطاقة حتى 2040 .. وزير الكهرباء: متابعة دقيقة لضمان الاستدامة
تحشيدات مسلحة ومخاوف من مواجهة جديدة في ليبيا .. الأمم المتحدة تحذّر
غداً.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن سيتم غلق باب تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم غداً الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025.  

خطوات تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

  • يدخل الطالب على رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ‏ https://tazalom.emis.gov.eg 
  • يحدد الطالب مواد التظلم ويحدد له مواعيد الاطلاع إلكترونياً 
     
  •  يحضر الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.
  • يلتزم الطالب بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
  •  يتم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .
  •  يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.
  •  يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

خطوات تسديد رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنرسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 تقدر بـ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تسديد رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

بشرى سارة بشأن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشرى سارة بشأن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة

حيث  قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتعين على الطالب الذي قام بسداد الرسوم التوجه مباشرة إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها والمسجلة على بطاقة رقم الجلوس دون انتظار موعد
 

رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على :
https://tazalom.emis.gov.eg 

