غداً.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن سيتم غلق باب تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم غداً الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025.

خطوات تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

يدخل الطالب على رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ‏ https://tazalom.emis.gov.eg

يحدد الطالب مواد التظلم ويحدد له مواعيد الاطلاع إلكترونياً



يحضر الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

يلتزم الطالب بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

يتم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

خطوات تسديد رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنرسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 تقدر بـ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تسديد رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

بشرى سارة بشأن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشرى سارة بشأن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتعين على الطالب الذي قام بسداد الرسوم التوجه مباشرة إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها والمسجلة على بطاقة رقم الجلوس دون انتظار موعد



رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على :

