الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق التهم منزلا وامتد لـ 3 محلات بسوهاج

شهدت مدينة سوهاج، وتحديدًا بجوار مسجد القطب بدائرة قسم أول، حالة من الذعر والرعب بين الأهالي، بعدما اندلع حريق مفاجئ في أحد المنازل.

وامتدت ألسنة اللهب بسرعة لتلتهم ثلاثة محلات تجارية مجاورة، من بينها محل أحذية وسوبر ماركت ومحل نظارات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول يفيد بنشوب حريق هائل بجوار مسجد القطب.

وعلى الفور، تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء مدعومة بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، لمواجهة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، ونقل الـ5 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وفرض رجال الحماية المدنية طوقًا أمنيًا حول موقع الحريق، وبدأوا في جهود مكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب، التي كانت تهدد بالانتشار إلى المنازل المجاورة.

كما انتشرت قوات الشرطة في محيط المنطقة؛ لتأمين الأهالي وتنظيم حركة المرور، في ظل التجمهر الكبير للمواطنين الذين خرجوا لمتابعة الموقف.

وخلال عمليات الإطفاء، أصيب خمسة أشخاص بحالات اختناق نتيجة الدخان الكثيف، وتم نقلهم على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى سوهاج العام، حيث أكد الفريق الطبي أن حالتهم مستقرة وتلقوا الإسعافات اللازمة.

من جانبها، قامت الجهات المختصة بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي لحين الانتهاء من السيطرة الكاملة على الحريق، تجنبًا لحدوث أي مخاطر إضافية.

وأكدت مصادر أمنية أن الجهود ما زالت متواصلة للسيطرة النهائية على الحريق وإخماده تمامًا.

كما أوضحت التحريات الأولية أنه لا توجد شبهة جنائية حتى الآن وأن التحقيقات جارية لتحديد أسباب اندلاع الحريق، سواء كان نتيجة ماس كهربائي أو عوامل أخرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، التي ستتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.