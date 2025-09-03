فستان قصير .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة ياسمين صبري ، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة بسيطة.

وتألقت ياسمين صبري ، مرتديه فستان قصير باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمين صبري ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين صبري