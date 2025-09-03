الوادي الجديد تستقبل تجهيزات جديدة لمراكز الشباب ضمن خطة التطوير

استقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من التجهيزات والأثاث المخصص للمباني المنشأة حديثًا بعدد من مراكز الشباب بالمراكز الإدارية المختلفة، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد محمد فكري مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن هذه التجهيزات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرص الدولة على توفير بيئة جاذبة للشباب داخل مراكزهم، بما يعزز دورها كمؤسسات خدمية وتنموية متكاملة.

وتشمل المعدات الجديدة أثاثًا متنوعًا لقاعات الأنشطة، ومكاتب إدارية، وأدوات لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، بما يسهم في دعم ممارسة الرياضة وتطوير الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وأشار فكري إلى أن مراكز الشباب تمثل الحاضنة الأساسية لاكتشاف المواهب، وتنمية قدرات النشء، واستثمار طاقات الشباب في أنشطة هادفة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من البرامج الرياضية والترفيهية والفنية لتشجيع مشاركة أكبر عدد من الشباب، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أوضح أن المديرية تواصل العمل على خطة شاملة لرفع كفاءة مراكز الشباب القائمة، بجانب دعم المراكز الجديدة، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، ثمّن محافظ الوادي الجديد جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم أبناء المحافظة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر، داعيًا الجميع للاستفادة من هذه الإمكانات في ممارسة الرياضة، وصقل المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية.

وتولي الدولة المصرية في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتطوير مراكز الشباب، باعتبارها من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تستوعب طاقات النشء والشباب، وتوفر لهم بيئة آمنة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع الشباب والرياضة كأحد محاور رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية قدراته. وقد شهدت محافظة الوادي الجديد خلال الأعوام الماضية طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير مراكز الشباب، وإمدادها بالتجهيزات الحديثة، لتكون منابر لخدمة المجتمع وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي.