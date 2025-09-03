قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الوادي الجديد تستقبل تجهيزات جديدة لمراكز الشباب ضمن خطة التطوير

منصور ابوالعلمين

استقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من التجهيزات والأثاث المخصص للمباني المنشأة حديثًا بعدد من مراكز الشباب بالمراكز الإدارية المختلفة، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد محمد فكري مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن هذه التجهيزات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرص الدولة على توفير بيئة جاذبة للشباب داخل مراكزهم، بما يعزز دورها كمؤسسات خدمية وتنموية متكاملة. 

وتشمل المعدات الجديدة أثاثًا متنوعًا لقاعات الأنشطة، ومكاتب إدارية، وأدوات لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، بما يسهم في دعم ممارسة الرياضة وتطوير الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وأشار فكري إلى أن مراكز الشباب تمثل الحاضنة الأساسية لاكتشاف المواهب، وتنمية قدرات النشء، واستثمار طاقات الشباب في أنشطة هادفة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من البرامج الرياضية والترفيهية والفنية لتشجيع مشاركة أكبر عدد من الشباب، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أوضح أن المديرية تواصل العمل على خطة شاملة لرفع كفاءة مراكز الشباب القائمة، بجانب دعم المراكز الجديدة، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، ثمّن محافظ الوادي الجديد جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم أبناء المحافظة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر، داعيًا الجميع للاستفادة من هذه الإمكانات في ممارسة الرياضة، وصقل المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية.

وتولي الدولة المصرية في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتطوير مراكز الشباب، باعتبارها من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تستوعب طاقات النشء والشباب، وتوفر لهم بيئة آمنة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع الشباب والرياضة كأحد محاور رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية قدراته. وقد شهدت محافظة الوادي الجديد خلال الأعوام الماضية طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير مراكز الشباب، وإمدادها بالتجهيزات الحديثة، لتكون منابر لخدمة المجتمع وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي.

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد مراكز الشباب تطوير

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

كأس مصر

اتحاد الكرة يمدد مهلة سداد اشتراكات كأس مصر ويحدد آلية تحمل تكاليف الحكام

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

