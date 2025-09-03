رئيس هيئة الحكام: إلغاء هدف فولهام أمام تشيلسي قرار خاطئ

قال هاوارد ويب رئيس اتحاد الحكام (PGMOL) إن قرار إلغاء هدف جوش كينج لفولهام في المباراة التي خسرها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز 2-0 أمام تشيلسي نهاية الأسبوع الماضي كان خاطئًا وأن حكم الفيديو المساعد (VAR) أخطأ بتدخله.

ألغيت تسديدة لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عامًا بعد التحقق من حكم الفيديو المساعد (VAR) بسبب تدخل رودريجو مونيز لاعب فولهام على قدم مدافع تشيلسي تريفوه تشالوبا في بداية الهدف.

ماركو سيلفا المدير الفني لفولهام كان غاضبًا من القرار، واصفًا إياه ب ”غير المعقول“ في تصريحاته بعد المباراة.

وأدت تداعيات هذا القرار إلى استبعاد مايكل سالزبوري، حكم الفيديو المساعد للمباراة، من مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وقال ويب في برنامج Match Officials Mic'd Up التلفزيوني: ”لم يكن القرار مثيرًا للجدل، بل كان خاطئًا“. “لقد وضعنا بعض المبادئ فيما يتعلق بكيفية إدارتنا للمباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكيفية استخدامنا لتقنية حكم الفيديو المساعد”.

وأضاف: “إنهم يجلسون حول عتبة عالية لمعاقبة التلامسات، مما يساعد على تدفق وإيقاع ووتيرة المباراة. لقد وضعنا أيضًا معيارًا عاليًا للتدخل باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، في هذا الموقف، لم يتم اتباع هذه التوجيهات بشكل صحيح”.

واختتم: "كان هناك سوء تقدير من قبل المسؤولين المشاركين في هذا الموقف حول كيفية حدوث ذلك الالتحام بين مونيز وتشالوبا، ركز المسؤولون بشكل كبير على ذلك الالتحام دون النظر إلى السياق الكامل لكيفية حدوثه“.

وخضع حكم الفيديو المساعد للتدقيق في بداية الموسم الجديد، حيث أعرب سكوت باركر مدرب بيرنلي عن إحباطه بعد أن احتسبت ركلة جزاء مثيرة للجدل في وقت متأخر على مانشستر يونايتد.