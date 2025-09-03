قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
رياضة

رئيس هيئة الحكام: إلغاء هدف فولهام أمام تشيلسي قرار خاطئ

مجدي سلامة

قال هاوارد ويب رئيس اتحاد الحكام (PGMOL) إن قرار إلغاء هدف جوش كينج لفولهام في المباراة التي خسرها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز 2-0 أمام تشيلسي نهاية الأسبوع الماضي كان خاطئًا وأن حكم الفيديو المساعد (VAR) أخطأ بتدخله.

ألغيت تسديدة لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عامًا بعد التحقق من حكم الفيديو المساعد (VAR) بسبب تدخل رودريجو مونيز لاعب فولهام على قدم مدافع تشيلسي تريفوه تشالوبا في بداية الهدف.

ماركو سيلفا المدير الفني لفولهام كان غاضبًا من القرار، واصفًا إياه ب ”غير المعقول“ في تصريحاته بعد المباراة.

وأدت تداعيات هذا القرار إلى استبعاد مايكل سالزبوري، حكم الفيديو المساعد للمباراة، من مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وقال ويب في برنامج Match Officials Mic'd Up التلفزيوني: ”لم يكن القرار مثيرًا للجدل، بل كان خاطئًا“. “لقد وضعنا بعض المبادئ فيما يتعلق بكيفية إدارتنا للمباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكيفية استخدامنا لتقنية حكم الفيديو المساعد”.

وأضاف: “إنهم يجلسون حول عتبة عالية لمعاقبة التلامسات، مما يساعد على تدفق وإيقاع ووتيرة المباراة. لقد وضعنا أيضًا معيارًا عاليًا للتدخل باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، في هذا الموقف، لم يتم اتباع هذه التوجيهات بشكل صحيح”.

واختتم: "كان هناك سوء تقدير من قبل المسؤولين المشاركين في هذا الموقف حول كيفية حدوث ذلك الالتحام بين مونيز وتشالوبا، ركز المسؤولون بشكل كبير على ذلك الالتحام دون النظر إلى السياق الكامل لكيفية حدوثه“.

وخضع حكم الفيديو المساعد للتدقيق في بداية الموسم الجديد، حيث أعرب سكوت باركر مدرب بيرنلي عن إحباطه بعد أن احتسبت ركلة جزاء مثيرة للجدل في وقت متأخر على مانشستر يونايتد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

