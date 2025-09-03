بصورة من الكواليس .. ياسمين رئيس تشوق جمهورها لفيلمها الجديد "الست لما"

شوقت الفنانه ياسمين رئيس جمهورها لفيلمها الجديد"الست لما" بصورة من الكواليس نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و علق ياسمين رئيس علي الصورة كاتبه:فيلم الست لما قريبا.

أبطال فيلم الست لما

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، ومن إنتاج ندى ورنا السبكي.

وتدور أحداث «الست لما» حول قضايا نسائية متنوعة، تُروى من خلال شخصيات نسائية متعددة تمرّ بتجارب قاسية تحمل أبعادًا إنسانية ومجتمعية.

وتؤدي النجمة يسرا شخصية «دينا الكردي»؛ إعلامية مؤثرة في الأربعينيات من عمرها، تتمتع بشخصية صارمة وعقلانية، وتقود «مركز صوت المرأة» في نضال نسوي جاد، غير أن حياتها تتأثر بصدمة خفية تُلقي بظلالها على علاقاتها الشخصية، خاصة مع الرجال.

أما ياسمين رئيس، فتجسد شخصية «وفاء»، فتاة عشرينية جريئة ومتفتحة، خريجة جامعة أمريكية، تتعرض لتحرش عنيف داخل سيارة أجرة (أوبر)، ما يؤدي إلى إصابتها بصدمة نفسية تقلب حياتها رأسًا على عقب.

بينما تظهر الفنانة درة في دور «فاطمة»، وهي امرأة جميلة في الأربعينيات نشأت في ملجأ أيتام، وتحلم بالأمومة، لكن زواجها من رجل أناني يحوّل حلمها إلى كابوس.

وتسرد فاطمة حكايتها للجميع، لتكشف حجم المأساة التي تعيشها كثير من النساء.