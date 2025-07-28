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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجد المصري يبدأ تصوير دوره في فيلم الست لما.. صور

ماجد المصري يبدأ تصوير فيلم الست لما
ماجد المصري يبدأ تصوير فيلم الست لما
قسم الفن

بدأ الفنان ماجد المصري تصوير مشاهده الأولى في فيلم «الست لما»، الذي يجمعه بالنجمة يسرا، ضمن فريق عمل يواصل التصوير حاليًا. 

ويجسّد المصري شخصية زوج يسرا، حيث يواجهان سويًا سلسلة من المواقف الحياتية، في إطار اجتماعي إنساني.

ماجد المصري يبدأ تصوير فيلم الست لما

أبطال فيلم الست

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، ومن إنتاج ندى ورنا السبكي.

وتدور أحداث «الست لما» حول قضايا نسائية متنوعة، تُروى من خلال شخصيات نسائية متعددة تمرّ بتجارب قاسية تحمل أبعادًا إنسانية ومجتمعية.

وتؤدي النجمة يسرا شخصية «دينا الكردي»؛ إعلامية مؤثرة في الأربعينيات من عمرها، تتمتع بشخصية صارمة وعقلانية، وتقود «مركز صوت المرأة» في نضال نسوي جاد، غير أن حياتها تتأثر بصدمة خفية تُلقي بظلالها على علاقاتها الشخصية، خاصة مع الرجال.

أما ياسمين رئيس، فتجسد شخصية «وفاء»، فتاة عشرينية جريئة ومتفتحة، خريجة جامعة أمريكية، تتعرض لتحرش عنيف داخل سيارة أجرة (أوبر)، ما يؤدي إلى إصابتها بصدمة نفسية تقلب حياتها رأسًا على عقب.

بينما تظهر الفنانة درة في دور «فاطمة»، وهي امرأة جميلة في الأربعينيات نشأت في ملجأ أيتام، وتحلم بالأمومة، لكن زواجها من رجل أناني يحوّل حلمها إلى كابوس.

وتسرد فاطمة حكايتها للجميع، لتكشف حجم المأساة التي تعيشها كثير من النساء.

فيلم «السلم والثعبان – لعب عيال»

يواصل ماجد المصري حضوره السينمائي اللافت، إذ يصوّر حاليًا فيلم «السلم والثعبان – لعب عيال»، الذي يشاركه بطولته عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

كما ينتظر ماجد المصري عرض فيلمه الجديد «الغربان»، الذي يجمعه بالفنان عمرو سعد.

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