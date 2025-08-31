الشائعات تضرب الوسط الفني.. طلاق ياسمين رئيس ونجوى كرم ومرض أنغام ووفاة ميرنا وليد

شهد الوسط الفني فى الفترة الأخيرة انتشار عدد من الشائعات التى تسببت فى حالة من الجدل الواسع وأصابة أهل واقارب النجوم بحالة من الصدمة ولعل من أبرز هذه الشائعات وفاة الفنانة ميرنا وليد وإصابة أنغام بسرطان الثدي.

ميرنا وليد

حرصت الفنانة ميرنا وليد على طمأنة جمهورها بعد الشائعة التي ترددت مؤخرًا عن وفاتها، معربة عن استيائها الشديد من تلك الأخبار المغلوطة.

وقالت ميرنا وليد في لقاء خاص مع موقع صدى البلد: "كل شوية يطلع عليّ شائعات وفاة.. حاجة صعبة، وخايفة لما أتوفى فعلًا محدش يصدق من كتر إشاعات الوفاة. هما مستعجلين ليه بجد؟!.. حقيقي لا تعليق".

طلاق نجوى كرم

بينماخرجت الفنانة نجوى كرم عن صمتها لترد لأول مرة على شائعات طلاقها التى تتردد من حين لآخر، وآخرها كانت أثناء إحياء مهرجان قرطاج.

وقالت نجوى كرم، خلال لقائها في برنامج "عندي سؤال" مع محمد قيس عبر قناة "المشهد": "قد إيه بيحبوني مش معقول، اتسألنا السؤال دا من الأحبة اللدودين، كان جوابنا واحد بيخلص هذا الشيء عندما يتوقف النفس، هذا هو الحب الأبدي وشريك عمري وسندي".

وأضافت نجوى كرم: "سبب حديثى خلال حفل قرطاج عن المرأة وقوتها في اتخاذ القرار حالة من الجدل، حيث فسره البعض أننى انفصلت عن زوجى، وعندما غنيت في قرطاج أغنية "أيا أنا بدك" أنا أعرف أن المرأة التونسية بتحب تتمسك بقوتها وحبيت أقول إن من نشأتنا وإحنا أطفال بنعرف إن الرجل هو من يتحكم في قرار المرأة عندما يقول أنا أحبك تكمل هي قصة الحب معه، لكن بالنسبة لنا في الأغنية بنقول إن أنا ممكن أترك أو أكمل أنا اللي أقرر كل شيء".

طلاق ياسمين رئيس

كما حرصت الفنانة ياسمين رئيس على نفي شائعات انفصالها عن زوجها المخرج أحمد عبدالعزيز برسالة مؤثرة وجهتها له على الهواء.

وخلال لقائها ببرنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، قالت ياسمين:

«شكرًا على حبك وطول بالك معايا، أنا بحبك».

وأضافت:«الحب بيتغير مع الوقت ويصبح أعمق، وكل واحد بيكون عارف كويس هو محتاج إيه من التاني».

شائعة مرض أنغام بسرطان الثدي

أما أنغام خرجت عدد من الشائعات عنها بعد إعلان مرضها ولعل من أبرز هذه الشائعات وأكثرها صدمة لدى جمهورها ومحبيها مرضها بسرطان الثدي وهو ما حرص المكتب الإعلامي للفنانة أنغام على نفيه ما تم تداوله مؤخرًا من شائعات حول إصابتها بسرطان الثدي، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن أنغام تستعد للسفر إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية على البنكرياس، مشيرًا إلى أنها ستعود فور انتهاء الفحوصات لتسجيل أغنيات جديدة من المقرر طرحها خلال موسم الصيف.

وناشد البيان وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي تثير القلق لدى جمهورها، كما توجه بالشكر إلى جمهور أنغام على اهتمامهم وسؤالهم المستمر عنها، مؤكدًا أنها بصحة جيدة.

شائعة زواج كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

بينما نفت الفنانة دينا الشربيني صحة الأنباء المتداولة بشأن زواجها من الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤكدة أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الشربيني، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم “درويش” بطولة عمرو يوسف، أنها لم تعد تولي اهتمامًا للرد على مثل هذه الأخبار ويفضل تجاهلها.

وأكدت مصادر مطلعة أن دينا الشربيني لا علاقة لها بطلاق كريم محمود عبد العزيز من زوجته، نافية وجود أي ارتباط بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن الشائعات تجددت عقب مشاركتهما معًا في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” العام الماضي، وتصويرهما فيلمهما الجديد “طلقني”.