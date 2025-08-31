قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجل شقيقة السيناريست فاروق عبد الخالق يكشف موعد ومكان العزاء

فاروق عبد الخالق
فاروق عبد الخالق
قسم الفن

أعلن أمس، هاني فاروق -نجل شقيقة السيناريست الراحل فاروق عبد الخالق- تفاصيل عزاء خاله، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب ابن شقيقة فاروق عبد الخالق- عبر فيسبوك: «عزاء المغفور له بإذن الله تعالى خالي الحبيب المنتج والسيناريست الكبير فاروق عبد الخالق بمسجد آل رشدان بمدينة نصر - بجوار مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات قاعة الفتح - يوم الإثنين الأول من شهر سبتمبر ٢٠٢٥م - من الساعة ٧ - ١٠ مساء .. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم نسألكم قراءة الفاتحة». 

وفاة السيناريست  فاروق عبد الخالق

توفي في صباح يوم الجمعة، السيناريست  فاروق عبد الخالق، بحسب ما أعلن نجل شقيقه عبر فيسبوك. 

وقال في منشور : إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب الكاتب والسيناريست والمنتج الفني الكبير فاروق عبد الخالق.

وأضاف: أسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح الجنات أسألكم قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة

ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة علي الراحل فاروق عبد الخالق  من مسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة الظهر. 

مهرجان الإسكندرية ينعى فاروق عبد الخالق

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن إطلاق اسم السيناريست والمنتج الراحل فاروق عبد الخالق على قاعة المركز الصحفي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الـ41 من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا القرار تقديراً لمسيرة فاروق عبد الخالق المليئة بالعطاء والإبداع، والذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعد أن ترك بصمة واضحة في مجال السينما من خلال أعماله التي جمعت بين الكتابة والإنتاج والنقد السينمائي.

لقد جمع الراحل بين الكتابة والإنتاج والنقد، وأسهم في تقديم عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة، من بينها أفلام «كارت أحمر» (1994)، «فتاة من إسرائيل» (1999)، «القبطان» (1997)، و«موعد مع الرئيس»(1990). كما ظل اسمه حاضرًا في المشهد الفني من خلال أعمال حديثة مثل فيلم «بضع ساعات في يوم ما» (2024)، ومسلسلي «بريستيج» و«مملكة الحرير» المقرر عرضهما في 2025.

وأكدت إدارة مهرجان الإسكندرية أن هذه المبادرة تأتي في إطار الوفاء لرموز وصناع السينما الذين ساهموا في إثراء الفن السابع، وتخليداً لذكراهم بما يليق بقيمتهم وإسهاماتهم.

فاروق عبد الخالق السيناريست فاروق عبد الخالق وفاة السيناريست فاروق عبد الخالق عزاء فاروق عبد الخالق عزاء السيناريست فاروق عبد الخالق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

ياسر قمر

رئيس اتحاد الطائرة: إنجازات المنتخبات الوطنية نتيجة للعمل بجد وإخلاص

أمير هشام

أمير هشام بعد فوز بيراميدز : الأهلي في أسوأ صورة

مباريات

أبرز مباريات اليوم الأحد 31-8-2025 والقنوات الناقلة

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد