نجل شقيقة السيناريست فاروق عبد الخالق يكشف موعد ومكان العزاء

أعلن أمس، هاني فاروق -نجل شقيقة السيناريست الراحل فاروق عبد الخالق- تفاصيل عزاء خاله، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ابن شقيقة فاروق عبد الخالق- عبر فيسبوك: «عزاء المغفور له بإذن الله تعالى خالي الحبيب المنتج والسيناريست الكبير فاروق عبد الخالق بمسجد آل رشدان بمدينة نصر - بجوار مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات قاعة الفتح - يوم الإثنين الأول من شهر سبتمبر ٢٠٢٥م - من الساعة ٧ - ١٠ مساء .. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم نسألكم قراءة الفاتحة».

وفاة السيناريست فاروق عبد الخالق

توفي في صباح يوم الجمعة، السيناريست فاروق عبد الخالق، بحسب ما أعلن نجل شقيقه عبر فيسبوك.

وقال في منشور : إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب الكاتب والسيناريست والمنتج الفني الكبير فاروق عبد الخالق.

وأضاف: أسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح الجنات أسألكم قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة

ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة علي الراحل فاروق عبد الخالق من مسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة الظهر.

مهرجان الإسكندرية ينعى فاروق عبد الخالق

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن إطلاق اسم السيناريست والمنتج الراحل فاروق عبد الخالق على قاعة المركز الصحفي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الـ41 من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا القرار تقديراً لمسيرة فاروق عبد الخالق المليئة بالعطاء والإبداع، والذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعد أن ترك بصمة واضحة في مجال السينما من خلال أعماله التي جمعت بين الكتابة والإنتاج والنقد السينمائي.

لقد جمع الراحل بين الكتابة والإنتاج والنقد، وأسهم في تقديم عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة، من بينها أفلام «كارت أحمر» (1994)، «فتاة من إسرائيل» (1999)، «القبطان» (1997)، و«موعد مع الرئيس»(1990). كما ظل اسمه حاضرًا في المشهد الفني من خلال أعمال حديثة مثل فيلم «بضع ساعات في يوم ما» (2024)، ومسلسلي «بريستيج» و«مملكة الحرير» المقرر عرضهما في 2025.

وأكدت إدارة مهرجان الإسكندرية أن هذه المبادرة تأتي في إطار الوفاء لرموز وصناع السينما الذين ساهموا في إثراء الفن السابع، وتخليداً لذكراهم بما يليق بقيمتهم وإسهاماتهم.