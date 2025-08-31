والد رامي صبري يظهر معه في حفل دبي

أحيا الفنان رامي صبري حفلا ساهرا ليلة أمس، السبت 30 أغسطس، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وخلال الحفل، ظهر والد رامي صبري على المسرح يمسك بهاتفه ويصور ابنه ليدعمه أمام الجمهور.

والد رامي صبري

رامي صبري

من جهة أخرى، طرح الفنان رامي صبري، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" كليب أغنيته الجديدة "أنا بحبك أنت".

أغنية" أنا بحبك أنت" تشهد تعاونا بين رامي صبري كمطرب وملحن للأغنية مع الشاعر أمير طعيمة.

أغنية “أنا بحبك أنت” من أغاني ألبوم رامي صبري الجديد، ويضم 10 أغنيات متنوعة.

ويتعاون رامي صبري في الألبوم الجديد مع كل من تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي.

وانطلقت أولى فعاليات مهرجان مراسي تحت عنوان "ليالي مراسي"، الأحد الماضي، بمشاركة كل من رامي صبري وبهاء سلطان، على أن تستمر طيلة أسابيع فصل الصيف.