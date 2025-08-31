قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
الداخلية تطهر الصعيد.. مصرع 4 عناصر وضبط مخدرات بـ 59 مليون جنيه
مرصد الأزهر: مخيمات الشمال السوري قنبلة موقوتة تهدد بعودة الإرهاب
إذاعة جيش الاحتلال: ننتظر تأكيدًا استخباراتيًا بشأن نجاح اغتيـ،ــال «أبو عبيدة»
1380 وحدة سكنية.. شروط الحجز في مبادرة بيتك في مصر
ضغوط أمريكية على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
كيفية التقديم في وظائف لبنان براتب 500 دولار شهريا
أحدهم إصابته خطيرة .. إصابة 3 عمّال في انهيار جدار منزل بالدقهلية |تفاصيل
الدردير: زيزو وبن شرقي وتريزيجيه خارج الخدمة
فن وثقافة

والد رامي صبري يظهر معه في حفل دبي

أحمد إبراهيم

أحيا الفنان رامي صبري حفلا ساهرا ليلة أمس، السبت 30 أغسطس، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. 

وخلال الحفل، ظهر والد رامي صبري على المسرح يمسك بهاتفه ويصور ابنه ليدعمه أمام الجمهور. 

والد رامي صبري 

رامي صبري 

من جهة أخرى، طرح الفنان رامي صبري، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" كليب أغنيته الجديدة "أنا بحبك أنت". 

أغنية" أنا بحبك أنت" تشهد تعاونا بين رامي صبري كمطرب وملحن للأغنية مع الشاعر أمير طعيمة. 

أغنية “أنا بحبك أنت” من أغاني ألبوم رامي صبري الجديد، ويضم 10 أغنيات متنوعة. 

ويتعاون  رامي صبري في الألبوم الجديد مع كل من تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي.

وانطلقت أولى فعاليات مهرجان مراسي تحت عنوان "ليالي مراسي"، الأحد الماضي، بمشاركة كل من رامي صبري وبهاء سلطان، على أن تستمر طيلة أسابيع فصل الصيف.  

