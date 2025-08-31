قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن بوستر دورته الثانية

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا
مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا
سعيد فراج

كشف مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا عن بوستر دورته الثانية المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 وحتي 6 نوفمبر بمدن السويس والجلالة والعين السخنة  تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس .

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

وقال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان: أن  المهرجان  هو واحدة من ثمار الإحتفال بالعيد القومي الـ52 لمحافظة السويس الباسلة .

 مضيفا : أن المهرجان يسعي من خلال بوستر الدورة الثانية الحفاظ علي هويته البصرية التي أشاد بها ضيوف ونجوم الدورة الأولي للمهرجان و يحاول من خلاله صنع شخصيات سينمائية ترسخ لصناعة حقيقية للأفلام القصيرة جدا 

لافتا إلي أن  دورة المهرجان هذا العام ستحفل بالعديد من العروض السينمائية والورش والندوات والماستر كلاس لكبار السينمائيين من مصر ودول العالم وستمتد أنشطة وفعاليات المهرجان بحيث تشمل مدن محافظة السويس  بأكملها علي مدار العام .

ومن جانبه أوضح الإعلامي زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان  أن المهرجان سيخصص بعضا من هذه الفعاليات  من ورش صناعة الأفلام وعروض لأفلام مسابقات المهرجان لطلبة جامعتي السويس والجلالة بهدف نشر ثقافة صنع ومشاهدة الأفلام القصيرة جدا بين الشباب من طلبة الجامعات  .

وذكر أن المهرجان يضم مسابقة للأفلام التي لاتتجاوز الـ5 دقائق وأخري للأفلام التي لاتتجاوز الـ 10 دقائق وأن لجنة تحكيم  ستترأسها شخصية سينمائية عربية  كبيرة 

وقال : أن المهرجان بدأ فعالياته مبكرا من خلال مسابقة المقال أو الدراسة النقدية  عن الأفلام القصيرة جدا التي أطلقناها بالتعاون مع أكاديمية الفنون مؤخرا وسيتم توزيع جوائزها في إحتفال ضخم يقام يوم 14  اكتوبر المقبل بقاعة ثروت عكاشة بمقر الأكاديمية بالهرم. 

عن مهرجان VS-FILM  للأفلام القصيرة جدا 

ترعاه وزارة الثقافة ومحافظة السويس وأكاديمية الفنون وجامعة الجلالة  ونقابة السينمائيين  والإتحاد العام للفنانين العرب  وتنظمه مؤسسة ضي للثقافة والفنون بالتعاون مع شركة جولدن هيلز للمؤتمرات ويضم مسابقة  للأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز مدتها الـ 5 دقائق وأخري للأفلام التي لاتتجاوز الـ 10 دقائق ويعقد سلسلة من الورش الخاصة بصناعة الأفلام القصيرة جدا من الفكرة وحتي شاشة العرض .

VS FILM مهرجان VS FILM مهرجان VS FILM للأفلام القصيرة جدا السويس الجلالة العين السخنة أحمد فؤاد هنو

