ياسمين رئيس تشارك صورا من كواليس فيلم ماما وبابا بعد نجاحه في شباك التذاكر.. صور

شاركت الفنانة ياسمين رئيس صورا من كواليس فيلم ماما و بابا تزامنا مع عرضه في السينمات والذي حقق إيرادات كبيرة.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبد الرحمن توتا، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة رحمه فلاح وتأليف ورشه براح وإخراج أحمد القيعي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت حول زوجين يعيشان حياة أسرية هادئه حتى يمران بحادث غريب يقلب حياتهما، حيث يجد كل واحد في جسد الاخر .

أحدث اعمال ياسمين رئيس

شاركت ياسمين رئيس منذ عدة أشهر في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” مع دينا الشربيني وكريم عبّد العزيز.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.