مي كساب وأوكا يطرحان دويتو “هتعيشوا من غير رجالة إزاي"

طرحت الفنانة مي كساب والفنان أوكا، أحدث أغنياتهما بعنوان “هتعيشوا من غير رجالة إزاي”، وذلك قبل عرض فيلم “آخر راجل في العالم”، حيث تُستخدم الأغنية كجزء من الحملة الدعائية للعمل.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد وحيد كينج، وقد لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها، حيث أشاد المتابعون بالكيميا الواضحة بين مي وأوكا في الفيديو الدعائي الذي شاركاه أمس للإعلان عن الأغنية، حيث ظهرا خلاله وهما يغنيان سويًا بإحساس عفوي مليء بخفة الدم .



كما جذب البوستر الرسمي للأغنية الأنظار، إذ ظهر الثنائي بستايل مستوحى من الحضارة الفرعونية، في إطلالة تجمع بين الأصالة والحداثة، مما أضاف لمسة بصرية مميزة على الحملة الترويجية.

يُذكر أن فيلم “آخر راجل في العالم” من بطولة: أيمن منصور، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري، ومن قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإخراج أسامة عرابي.