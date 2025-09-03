يلا نلعب عسكرة يحصد جائزة فاينال كت بمهرجان فينيسيا السينمائي

فاز الفيلم الوثائقي اليمني يلا نلعب عسكرة للمخرجة مريم الذبحاني بجائزة فاينال كت فينيسيا الخاصة وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في برنامج مخصص لدعم مشروعات الأفلام العربية والإفريقية في مرحلة ما بعد الإنتاج .

يتناول الفيلم قصة ناصر، صبي مُجنّد يبلغ من العمر 16 عامًا، يعود إلى منزله ليجد نفسه أمام واقع جديد، إذ أجبرته الحرب على أن يصبح الوصيّ على شقيقه الأصغر والمسؤول عن مصيره، وهو إنتاج مشترك بين اليمن وقطر والنرويج وفرنسا.

وكان المشروع قد اختير سابقًا للمشاركة في سوق كان السينمائي ومنتدى IDFA، وهو من إخراج مريم الذبحاني، الصحفية والمخرجة والمعلمة اليمنية-الروسية الحائزة على جوائز، وإحدى أوائل المخرجين الذين استخدموا تقنيات الواقع الافتراضي لتسليط الضوء على قصص من اليمن. أما الإنتاج فهو لمحمد الجابري، المصور والمنتج السينمائي اليمني المعروف بإنتاج أفلام وثائقية قصيرة نالت جوائز دولية وركزت على السرديات اليمنية.