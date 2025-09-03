نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة لرئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، واصفا إياه بـ"الزعيم الضعيف"، وذلك على خلفية قرار بلجيكا الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال نتنياهو: "رئيس وزراء بلجيكا يسعى لاسترضاء الإرهاب الإسلامي من خلال التضحية بإسرائيل. إنه يطعم التمساح الإرهابي قبل أن يلتهم بلاده. إسرائيل لن ترضخ وستواصل الدفاع عن نفسها"، على حد قوله.

وكان وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم برفو، قد أعلن أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين رسميا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرار مشروط بالإفراج عن جميع الأسرى لدى حركة حماس، واستبعاد الحركة من الحكم في قطاع غزة.

كما أقرت الحكومة البلجيكية مجموعة من العقوبات ضد إسرائيل، طالت عددا من الوزراء البارزين، بينهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، وذلك في سياق ما وصفته برد على "الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي" و"المأساة الإنسانية المتفاقمة في غزة".

ويأتي هذا القرار بعد مشاورات داخل الائتلاف الحكومي البلجيكي، الذي يضم أحزابا ذات مواقف متباينة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث طالبت بعض القوى باتخاذ موقف حازم تجاه إسرائيل، في حين فضلت أطراف أخرى اتباع سياسة أكثر توازنا.