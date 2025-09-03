احتجاجات حاشدة في القدس المحتلة ضد نتنياهو بعد وصفه المتظاهرين بـ"الفاشيين".. والشرطة تفرقهم بالقوة

شهدت مدينة القدس المحتلة، مساء الأربعاء، مظاهرات واسعة شارك فيها آلاف الإسرائيليين أمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تعبيرا عن رفضهم لسياساته، وذلك عقب تصريح مثير للجدل وصف فيه المتظاهرين بأنهم "يتصرفون مثل الفاشيين".

ورفع المشاركون شعارات تندد بما وصفوه "بتقاعس الحكومة عن إنفاذ القانون" و"تصاعد العنف"، مطالبين بالتركيز على ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بدلًا من تسييس الحراك الشعبي.

وشهدت التظاهرات توترا بين المحتجين والشرطة الإسرائيلية، خاصة في شارع يافا بالقدس، حيث حاول المتظاهرون الوصول إلى مسار القطار الخفيف، ما دفع الشرطة إلى استخدام وحدات الخيالة لتفريقهم، ووصفت الاحتجاجات لاحقا بأنها "أعمال شغب وخروج عن القانون". وانتشرت صور لسيارات مشتعلة في المكان، مما زاد من حدة التوتر في صفوف المحتجين.

ووجه والد الأسير روم برسلافسكي انتقادات لاذعة إلى نتنياهو خلال التظاهرة قائلا: "لن أسمح لك بإعادة ابني في كيس".

من جهته، شن رئيس الوزراء نتنياهو هجومًا حادًا على منظمي التظاهرات، واعتبر أن ما يجري "تجاوز لكل الخطوط الحمراء". وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: "في دولة ديمقراطية يعد التظاهر أمرًا مشروعا، لكننا نشهد اليوم أعمال عنف وتحريض، تشمل تخريب ممتلكات عامة، إغلاق طرق، وملاحقة المسؤولين وعائلاتهم حتى في المدارس".

وأضاف نتنياهو أن أسرته تتعرض لتهديدات يومية بالقتل، مشيرا إلى حريق اندلع مؤخرا بالقرب من منزله في شارع "حرلف" بالقدس، طال سيارة ضابط احتياط خدم في غزة ولبنان، ما اضطر عائلته للبحث عن وسيلة تنقل بديلة.

كما اتهم نتنياهو سلطات إنفاذ القانون بالتقاعس، قائلاً: "ما يحدث هو نتيجة لغياب تام في تطبيق القانون. بدأ الأمر باقتحام الحواجز، ثم محاولة اختراق الأسوار، وصولاً إلى إطلاق قنابل إنارة كادت تصيب إحدى الحارسات".

واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على ضرورة فرض النظام، معتبرا ذلك "شرطا أساسيا للحفاظ على الديمقراطية في البلاد"، حسب تعبيره.