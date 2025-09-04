قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
ولاء عبد الكريم

سجلت بورصة الدواجن والأسواق المصرية استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 4 سبتمبر  2025 بعد تقلبات طفيفة خلال الأيام الماضية نتيجة حركة أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن (سعر الكيلو):

الدجاج الأبيض: من 63 إلى 64 جنيهًا في البورصة، ويتراوح للمستهلك بين 70 و73 جنيهًا.

الفراخ الساسو: بين 102 و103 جنيهًا في البورصة، ويباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 93 و97 جنيهًا.

الدجاج البلدي: بين 119 و120 جنيهًا جملة، وتصل الأسعار إلى 119–130 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المحلية.

أمهات الفراخ البيضاء: من 46 إلى 47 جنيهًا في البورصة، وتباع للمستهلك بين 59 و69 جنيهًا حسب النوع والمنطقة.


أسعار البيض (الكرتونة):

البيض الأبيض: 100 جنيه جملة من المزرعة، و125 جنيهًا للمستهلك.

البيض الأحمر: 100 جنيه جملة، و130 جنيهًا للمستهلك.

البيض البلدي: 110 جنيه جملة، ويتراوح للمستهلك بين 125 و135 جنيهًا.


شهد السوق استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم، مدعومًا بتحسن عرض المواد الخام وانخفاض محدود في أسعار الأعلاف.

وتختلف الأسعار بين المزارع وسعر البيع في الأسواق النهائية بفارق يتراوح بين 5 و10 جنيهات للكيلو أو الكرتونة حسب المنطقة.

بورصة الدواجن الأسواق المصرية البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني

مصر تجدد دعمها للبنان وتدين الاعتداءات الإسرائيلية واستهداف قوات اليونيفيل

وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو

وزير الخارجية المجري: اعتبار الصين منافسا منهجيا هو أكبر سوء تقدير.. ومستعدون لتعزيز علاقاتها مع أوروبا

وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون

وزير خارجية كوريا الجنوبية يعرب لنظيره الإسرائيلي عن قلقه إزاء المستوطنات بالضفة والوضع "الخطير" بغزة

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد