تغريم جوجل 425 مليون دولار بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين

قضت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية بتغريم شركة جوجل 425 مليون دولار، بعد ثبوت قيامها بجمع بيانات من ملايين المستخدمين الذين أوقفوا خاصية التتبع في حساباتهم.



بدأت القضية، وفق موقع أكسيوس، كدعوى جماعية عام 2020، شملت نحو 98 مليون مستخدم و 174 مليون جهاز، واتهمت الشركة الأمريكية العملاقة بالوصول غير المشروع" إلى بيانات الأجهزة وأنشطة التطبيقات على الهواتف الذكية، في انتهاك واضح لوعودها المتعلقة بميزة "نشاط الويب والتطبيقات".



وكان المدعون قد طالبو بتعويضات تصل إلى 31 مليار دولار.



وقال المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستايدا، في أول رد رسمي للشركة، إن هذا القرار "يسيء فهم" كيفية عمل منتجاتنا، مضيفا أن "أدوات الخصوصية لدينا تمنح المستخدمين السيطرة عل بياناتهم، وعندما يُعطلون ميزة التخصيص، فإننا نحترم ذلك الخيار" كما أكدت الشركة أنها ستستأنف الحكم.



وعلى صعيد آخر، اعتُبر قرار رفض المحكمة إجبار الشركة على بيع متصفحها الشهير "كروم" ، بأنه انتصار استراتيجي مهم، مكتفية بإلزام الشركة بمشاركة بيانات مع المنافسين، ويأتي هذا القرار في القضية التاريخية لمكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية عام 2020.