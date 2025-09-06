قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان عزاء فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام
عمرو أديب عن محاربة إسرائيل: خليك حكيم وثق إن الرئيس هياخد القرار الصح
أسعار 30 سلعة تموينية مخفضة ضمن مقررات دعم سبتمبر 2025
المغرب يحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026
إبراهيم نجم من البرازيل: أي جماعة تتبنى الإرهاب مخالفة للشرع
تعليق مثير من فتحي سند على فوز منتخب مصر وموقف مباراة بوركينا فاسو
ترامب : سيتم إسقاط الطائرات الفنزويلية إذا عرّضت أمريكا للخطر
أحمد حسن: فوز منتخب مصر على إثيوبيا خطوة على كأس العالم
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025
ترامب : إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح الرهائن فسيكون الأمر سيئا
موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم
زينة طارق تتوج بالميدالية الذهبية في المستوى الأول ببطولة كأس مصر للجمباز
اقتصاد

أسعار 30 سلعة تموينية مخفضة ضمن مقررات دعم سبتمبر 2025

السلع التموينية
السلع التموينية
محمد صبيح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025، والتي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الأسعار، إلى توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025؛ بعد سلسلة من الاجتماعات لضبط الأسعار وضمان استقرار الأسواق، مع استمرار صرف الدعم للفرد بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، و25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025

السلع التموينية التي أعلنت عنها الوزارة تتنوع ما بين السلع الغذائية الأساسية، ومنتجات الألبان، والمنظفات، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بالكامل.

السلع الغذائية الأساسية

زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا (حد أقصى 4 عبوات لكل بطاقة).
سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا.
دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا.
عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.
فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.
منتجات الألبان والمعلبات
جبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه.
جبنة تتراباك 500 جم: 14 جنيهًا.
تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.
مربى 350 جم: 16 جنيهًا.


المنظفات ومنتجات العناية
مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.
مسحوق الغسيل العادي 800 جم: 16 جنيهًا.
صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه.
سائل غسيل الأواني 80 جم: 3 جنيهات.
إضافات غذائية ومنتجات أخرى
ملح الطعام 300 جم: 1.25 جنيه.
بسكويت بأنواعه يبدأ من 1.50 جنيه وحتى 3.75 جنيه.
بار حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات.

 مواعيد وآليات جديدة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف السلع التموينية لشهر أغسطس 2025 منذ اليوم الأول من الشهر، على أن يستمر الصرف يوميًا حتى نهاية الشهر، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني تشمل بقالات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع “جمعيتي” في القرى والمدن.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المنافذ التموينية بالأسعار الرسمية المعلنة، مؤكدة وجود لجان متابعة ميدانية للتأكد من وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

جهود الوزارة لضبط أسعار السلع التموينية

وتعمل الوزارة على توفير السلع التموينية الأساسية بكميات كافية، مشيرًة إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من السكر والزيت والأرز يكفي لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بتغيرات الأسواق العالمية.

وتطبق الوزارة خطة شاملة لتحسين منظومة التموين، تشمل:

- تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمة أفضل.

- تحديث بيانات البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.

- التوسع في الدفع الإلكتروني لتسهيل صرف السلع التموينية للمواطنين.

السلع التموينية البطاقات التموينية بطاقات التموين

