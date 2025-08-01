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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: إطلاق منافذ متنقلة للمنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 258 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 25 وحتى 31 يوليو ، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي؛ لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية

كما تفقد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور سعد موسى، وكيل المركز لشؤون البحوث والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، محطة البحوث الزراعية بسخا، وذلك لمتابعة البرامج والأنشطة البحثية ولقاء الباحثين والعاملين بها، كما نظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية متخصصة بمحافظة جنوب سيناء، حول: "تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في حصاد مياه الأمطار ورصد التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته"، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التوصيات النهائية التي خلصت إليها ورشة العمل التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الشخصية للعاملين بالقطاع الزراعي، والتي نظمها قطاع الإرشاد الزراعي بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية "كاردني"، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما استعرضت الوزارة، تقريرا حول جهود الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم تنفيذ ٢٨٦ ندوة إرشادية والتعامل مع ٥٣٠٠ شكوى للمزارعين.


واعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن  تشريع أوروبي جديد يهدف إلى تسهيل عملية تصدير بطاطس المائدة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد دفعة قوية للصادرات الزراعية المصرية، كما أعلنت عن ارتفاع إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية حتى منتصف شهر يوليو، ليتجاوز 6 ملايين و240 ألف طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، كذلك تم تصدير أول شحنة تقاوي بطاطس ميني تيوبر منتجة بالتكنولوجيا الحديثة من مصر إلى دولة أوزبكستان عقب مجهودات فتح السوق الأوزبكي.
بينما نظم معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا، بعنوان: "مشروع الحرير: تنمية مستدامة بأيدي مصرية"، بالمقر الرئيس للمعهد بالدقي، كخطوة عملية ضمن المبادرة الوطنية لتوطين صناعة الحرير في مصر، كما كثفت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، جهودها لتقديم الدعم الفني للمزارعين بالمحافظات المختلفة، للمساهمة في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، من خلال سلسلة مكثفة من الأنشطة الإرشادية خلال الفترة من 20 إلى 23 يوليو 2025، شملت حوالي 464 ندوة إرشادية و 61 يوم حقل.


وشنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مخازن الأعلاف وخاماتها في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، للكشف عن أي عمليات تخزين وحجب للسلعة

 كما واصلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، متابعة أنشطة وجهود مديرياتها بالمحافظات المختلفة، ودعم المنتفعين والتيسير عليهم، فضلا عن موقف إزالة التعديات وتطهير المساقي والمراوي، ومتابعة المشروعات الإنتاجية بجميع المحافظات، كذلك أطلقت الهيئة، قافلة من المنافذ المتحركة، شملت 7 سيارات محملة بالمنتجات والسلع الغذائية من منتجات مشروعات الإصلاح الزراعي، للبيع للمواطنين بميادين محافظات القاهرة الكبرى بأسعار مخفضة.


ونفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، 40 ندوة إرشادية مكثفة خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو، في مجال مواجهة  التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كما أطلق المعهد، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا حول "نشر وتبني المستحدثات الزراعية" في محافظات كفر الشيخ، والمنوفية، والإسكندرية، في إطار الجهود المستمرة للنهوض بالإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.


بينما كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن من خلال أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والذي بلغ حوالي 1,٨ مليون رأس ماشية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية، كذلك نفذت الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، خلال شهر يوليو، سلسلة من الندوات الإرشادية والبرامج التدريبية المبتكرة في عدة محافظات، ضمن جهودها المكثفة لدعم المزارعين ورفع كفاءة العاملين.

كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وفد من المركز القومى للسموم بوزارة الصحة الجزائرية، ضمن زيارة علمية فى مجال: نظم مراقبة وتوكيد الجودة بالمعامل المعنية بتحاليل سلامة الغذاء"، كما شارك المعمل بمحاضرة في ويبينار حول :" التعريف بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات والتدريب على سلامة المستهلك والتجارة" بالتعاون بين المعمل و "كروب لايف مصر" والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، كما واصل المعمل فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالكشف عن متبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية فى العينات الغذائية" لمتدربين من الكاميرون، كما أنهى تدريبيا لعدد من مفتشى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 5300 عينة.

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