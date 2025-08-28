وزير التموين يفتتح السبت القادم مقر غرفة مطروح بعد إنشاء مكتب التميز

أعلن مختار جبريل رئيس العرفة التجارية بمطروح عن افتتاح مقر غرفة مطروح التجارية بعد إنشاء مكتب التميز بحضور وزير التموين.

وقال مختار جبريل، انه من المقرر أن يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مقر الغرفة التجارية بعد إنشاء مكتب تميز مطروح ويضم عدد من مختلف الجهات الحكومية المنوط بها خدمة التجار.

أوضح مختار جبريل، أن الجهات الحكومية بمكتب تميز مطروح بمقر الغرفة التجارية، تشمل مكتب توثيق الشهر العقاري، السجل التجاري، الضرائب، مشاركة مصر المقاصة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية التسهيل علي التجار.

من جانبه صرح محمد غازي مدير غرفة مطروح، أن مقر الغرفة شهد احلال وتجديد خلال الفترة الماضية ومن المقرر افتتاحه خلال الزيارة المرتقبة.