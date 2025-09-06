تعليق مثير من فتحي سند على فوز منتخب مصر وموقف مباراة بوركينا فاسو

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي فوز منتخب مصر على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :منتخبنا الوطني يكتفي بثنائية في شباك إثيوبيا ويحتاج فقط للتعادل أمام بوركينا فاسو في المباراة المقبلة للتأهل رسمياً لكأس العالم.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

محمد صلاح يسجل هدف منتخب مصر الأول

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من المباراة بعد عرقلة محمود حسن تريزيجيه، والهدف الثاني سجله عمر مرموش من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء بعد لمس مدافع إثيوبيا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ترتيب مجموعة مصر

وبذلك الفوز عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولي برصيد 19 نقطة ليبتعد بـ 5 نقاط كاملة عن منتخب بوركينا فاسو الذي ينافس المنتخب للصعود لكأس العالم 2026، وتوقف رصيد منتخب إثيوبيا عن النقطة 6 ليحتل المركز الخامس بالمجموعة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويلتقي منتخب مصر بمنتخب بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الاولى.