رياضة

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

فاز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي (2 – 0) في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب القاهرة الدولي في الجولة السابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 


أحرز محمد صلاح قائد المنتخب  الهدف الأول في الدقيقة 41 من ضربة جزاء حصل عليها محمود حسن "تريزيجيه" بعد أن تعرض للعرقلة من المدافع سليمان حامد ونجح أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي من ترجمتها بنجاح على يسار الحارس المتألق أبوبكر نوري وعزز صدارته لقائمة هدافي مصر في هذه التصفيات برصيد 7 أهداف كما رفع عدد أهدافه في تصفيات كأس العالم عموماً إلى 18 هدفاً عمق بها الفارق مع زميله السابق محمد أبو تريكة إلى 5 أهداف ’ وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من ركلة جزاء أخرى حصل عليها أحمد مصطفى "زيزو" بعد أن سدد كرة اصطدمت بيد لاعب الوسط يارو موجيس وسددها جناح مانشستر سيتي على يمين الحارس هذه المرة مسجلاً أول هدف له في التصفيات.


فرض المنتخب الوطني سيطرة شبه كاملة على مجريات الشوط الأول وأضاع العديد من الفرص السهلة   أبرزها انفراد محمود حسن "تريزيجيه" الذي أنقذه الحارس أبوبكر نوري في الدقيقة 8 وأخرى لنفس اللاعب من تمريره صلاح تصدى لها نوري أيضاً في الدقيقة 18 ورأسية أسامة فيصل التي أبعدها الحارس أبوبكر نوري في الدقيقة 19 لركنية بطريقة استعراضية ’ ثم تسديدة ثالثة لـ "تريزيجيه" ردها القائم الأيسر في الدقيقة 21.
 

في الشوط الثاني تواصل المد الهجومي لمنتخب مصر وأضاع المتألق "تريزيجيه" فرصة مؤكدة في الدقيقة 57 عندما أطاح بالكرة المرتدة من الحارس بعد تسديدة قوية من "زيزو" فوق المرمى ’ بعدها أجرى حسام حسن تغييرين بنزول مهند لاشين وإبراهيم عادل بدلاً من "زيزو" ومرموش في الدقيقة 62 ’ وأهدر أسامة فيصل فرصة أخرى محققة عندما تلقى تمريرة من صلاح في الدقيقة 76 سددها في متناول الحارس ’ ثم أجرى المنتخب التغييرين الثالث والرابع بنزول مصطفى محمد ومحمود صابر بدلاً من أسامة فيصل و"تريزيجيه" وجاء التغيير الخامس في الدقيقة 87 بنزول نبيل عماد "دونجا" بدلاً من محمد صلاح بعد الاطمئنان على نتيجة اللقاء الذي أنتهى بنفس نتيجة الشوط الأول.


الفوز الثالث على التوالي والسادس في هذه التصفيات لرجال المدرب حسام حسن رفع رصيدهم إلى 19 نقطة استعادوا بها فارق الخمس نقاط في صدارة المجموعة عن منتخب بوركينافاسو الذي حقق فوز كبير خارج أرضه على جيبوتي (5 – 0) امس الجمعة لتتواصل الإثارة بين المنتخبين قبل لقاءهما الثلاثاء القادم على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو في الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى.

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة تصفيات كأس العالم

