برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لعشرات الجثث بأيدٍ مقيدة خلف الظهر

جثث التضحية
جثث التضحية
نهى هجرس

اكتشف علماء الآثار بقايا أكثر من اثني عشر إنسانًا في بيرو يعود تاريخها إلى حوالي 400 قبل الميلاد، مدفونين على وجوههم لأسفل وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، مما يكشف عن رؤى حول طقوس الدفن القديمة الغريبة في المنطقة.

يقول باحثون، بما في ذلك باحثون من الجامعة الوطنية في سان ماركوس، إن الدفن المكتشف في منطقة بويمابي الساحلية الشمالية في بيرو ، وتظهر على جثث الأفراد المدفونين علامات العنف ، بما في ذلك الضربات على أجزاء متعددة من الجسم، والكسور، والأوضاع غير العادية، مما يشير إلى أنه من المرجح أنه تم التضحية بهم بعد صراع مسلح.

وقال هنري تانتاليان من الجامعة الوطنية في سان ماركوس لموقع لايف ساينس: "الطريقة التي تم وضعها بها في القبر غريبة

قال الدكتور تانتاليان، الذي يرأس مجموعة الأبحاث في علم الآثار والعلوم والتكنولوجيا الأنديزية في سان ماركوس، إنه تم دفنهم "ووجههم إلى الأرض، وهو نمط دفن غير عادي في جميع أنحاء عصور ما قبل التاريخ في جبال الأنديز.

وقال "لقد كان من الممكن أن يكونوا بمثابة تضحية تم تقديمها لهذا المكان القديم للعبادة"، مضيفًا أنه لا يزال من غير الواضح من هم الأشخاص الذين تم تقديم التضحيات لهم في الواقع

كما اكتشف الباحثون أن معبد بويمابي الشهير كان مأهولاً منذ حوالي عام 1000 قبل الميلاد، مع تأكيد النشاط البشري في الموقع في وقت مبكر يعود إلى عام 2200 قبل الميلاد.

المصدر independent 

معبد بويمابي الشهير بيرو جثث طقوس تضحية بالبشر

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

سورة الكهف

لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ 3 أسباب تجعلك تداوم عليها أسبوعيا

الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة

خطيب المسجد الحرام: الحسد آفة خطيرة وسبب أول معصية في السماء

صلاة الجمعة من مسجد الفتح

خطيب الأوقاف: عيشوا سيرة الرسول في ذكرى المولد النبوي وتدبروا حياته.. فيديو

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

وزير الري
وزير الري
وزير الري

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب
مي كساب
مي كساب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

