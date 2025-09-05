اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لعشرات الجثث بأيدٍ مقيدة خلف الظهر

اكتشف علماء الآثار بقايا أكثر من اثني عشر إنسانًا في بيرو يعود تاريخها إلى حوالي 400 قبل الميلاد، مدفونين على وجوههم لأسفل وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، مما يكشف عن رؤى حول طقوس الدفن القديمة الغريبة في المنطقة.

يقول باحثون، بما في ذلك باحثون من الجامعة الوطنية في سان ماركوس، إن الدفن المكتشف في منطقة بويمابي الساحلية الشمالية في بيرو ، وتظهر على جثث الأفراد المدفونين علامات العنف ، بما في ذلك الضربات على أجزاء متعددة من الجسم، والكسور، والأوضاع غير العادية، مما يشير إلى أنه من المرجح أنه تم التضحية بهم بعد صراع مسلح.

وقال هنري تانتاليان من الجامعة الوطنية في سان ماركوس لموقع لايف ساينس: "الطريقة التي تم وضعها بها في القبر غريبة

قال الدكتور تانتاليان، الذي يرأس مجموعة الأبحاث في علم الآثار والعلوم والتكنولوجيا الأنديزية في سان ماركوس، إنه تم دفنهم "ووجههم إلى الأرض، وهو نمط دفن غير عادي في جميع أنحاء عصور ما قبل التاريخ في جبال الأنديز.

وقال "لقد كان من الممكن أن يكونوا بمثابة تضحية تم تقديمها لهذا المكان القديم للعبادة"، مضيفًا أنه لا يزال من غير الواضح من هم الأشخاص الذين تم تقديم التضحيات لهم في الواقع

كما اكتشف الباحثون أن معبد بويمابي الشهير كان مأهولاً منذ حوالي عام 1000 قبل الميلاد، مع تأكيد النشاط البشري في الموقع في وقت مبكر يعود إلى عام 2200 قبل الميلاد.

المصدر independent