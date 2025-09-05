قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

الكركم وسيلة فعّالة لضبط وزن مريض السكري وتقليل الأدوية المكلفة

هاجر هانئ

يعد مرض السكري من النوع 2 مصدر قلق صحي عالمي كبير - في عام 2017، عاش حوالي 6.28٪ من سكان العالم مع هذه الحالة، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 7٪ بحلول عام 2030.


هناك العديد من العلاجات للحالة، ولكن من المتوقع أن تكون التكلفة العالمية لعلاج مرض السكري من النوع 2 أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2030.
وجدت دراسة جديدة أن الكركم، أو الكركمين المكون النشط له، قد يساعد الأشخاص المصابين بمقدمات السكري أو مرض السكري من النوع 2 على إنقاص الوزن، مما قد يقلل من حاجتهم إلى الأدوية المكلفة.

يزداد عدد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 - وهي حالة لا يستطيع فيها الشخص تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم - بسرعة. في عام 2017، عاش حوالي 462 مليون شخص، أو 6.28٪ من سكان العالم مع هذه الحالة.

بحلول عام 2024، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) أفادت أن عدد الأشخاص المصابين بمرض السكري في جميع أنحاء العالم قد ارتفع إلى أكثر من 800 مليون، 95٪ منهم يعانون من مرض السكري من النوع 2، ويمكن أن تؤدي الحالة إلى مضاعفات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الرؤية وأمراض الكلى.والسمنة وزيادة الوزن شائعة في الأشخاص المصابين بمقدمات السكري والسكري من النوع 2

 ويمكن أن يساعد فقدان الوزن في إدارة الأعراض، أو حتى عكس الحالة في البعض. الآن، تشير دراسة إلى أن مكملات الكركم أو الكركمين قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات في رحلة إنقاص الوزن.

الإفراط في الكركم قد يسبب هذه المشكلات

وجد أن الكركم أو الكركمين - المكون النشط للكركم - له تأثير مفيد على بعض مؤشرات السمنة، وبالتالي قد يساعد في إدارة الوزن لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2.

مكملات الكركم أو الكركمين وفقدان الوزن

علق توماس إم هولاند، دكتوراه في الطب، ماجستير، طبيب عالم وأستاذ مساعد في معهد راش للشيخوخة الصحية، جامعة راش، كلية العلوم الصحية، غير المشاركة في هذه الدراسة، على أخبار الطب اليوم بأن:
يستخدم الكركم منذ فترة طويلة لإضافة النكهة واللون إلى الأطعمة، ويمكن أيضا تناوله كمكمل غذائي، تشير الدراسات إلى أنه قد يكون له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، وأنه آمن بشكل عام وجيد التحمل بالجرعات الموجودة في الطعام، على الرغم من أنه قد يكون له بعض الآثار الجانبية بجرعات أعلى.

حققت هذه المراجعة الأخيرة في آثار مكملات الكركم / الكركمين على مقاييس حجم الجسم، بما في ذلك وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم (BMI) والنسبة المئوية لكتلة الدهون ومحيط الخصر ونسبة الخصر إلى الورك ومحيط الورك في 20 دراسة مختلفة.

كانت جميعها تجارب عشوائية محكومة تقارن المكملات مع الدواء الوهمي، أجريت على البالغين المصابين بمقدمات السكري أو مرض السكري من النوع 2.

تم إعطاء المشاركين في الدراسات جرعات تتراوح من 80 ملليغرام يوميا (ملغ / يوم) إلى 2100 ملغ / يوم، لمدة 8-36 أسبوعا، لاحظ الباحثون أنه تم الإبلاغ عن أحداث سلبية، مثل آلام المعدة والحكة والدوار والإمساك والهبات الساخنة والغثيان، في 3 دراسات فقط من أصل 20 دراسة.

ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟

الجرعة ومدة المكملات تؤثر على التحكم في الوزن


في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، أدت مكملات الكركم / الكركمين إلى تحسينات في وزن الجسم ومحيط الخصر ونسبة الدهون في الجسم ومحيط الورك، ولكن ليس مؤشر كتلة الجسم أو نسبة الخصر إلى الورك.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مقدمات السكري، خفضت المكملات الغذائية بشكل كبير من وزن الجسم ومحيط الخصر، ولكن مرة أخرى لم يكن لها أي تأثير على مؤشر كتلة الجسم.

وجد الباحثون أيضا ارتباطات كبيرة بين الجرعة ومحيط الخصر، وبين مدة المكملات ووزن الجسم.

علق اثنان من مؤلفي الدراسة، ليلى أزادبخت، دكتوراه، أستاذة علوم التغذية، ومحمد رضا مرادي بانيادي، ماجستير في قسم التغذية المجتمعية في كلية علوم التغذية وعلم التغذية، وكلاهما في جامعة طهران للعلوم الطبية، إيران، على النتائج التي توصلوا إليها.

أخبروا MNT أن "النتيجة الأكثر فائدة هي العلاقة بين الجرعة والاستجابة: المكملات الغذائية لمدة [أكثر من] 22 أسبوعا خفضت بشكل كبير من وزن الجسم - [الفرق المتوسط المرجح] -2.5 كجم - والجرعات [أكثر من] 15،00 ملغ / يوم خفضت محيط الخصر - [الفرق المتوسط المرجح] -1.8 سم - في مرضى [مرض السكري من النوع 2]."

وأضافوا: "يوفر هذا إرشادات عملية للأطباء بشأن الجرعات المثلى والمدة لتحقيق تأثيرات ذات مغزى، مع تسليط الضوء على إمكانات الكركم / الكركمين كمساعد لتدخلات نمط الحياة للتحكم في الوزن في إدارة مرض السكري".

تعرف على فوائد شرب ماء الكمون مع الكركم يوميًا

لماذا قد يساعد الكركم في إنقاص الوزن؟

أوضح إيمون ليرد، دكتوراه، محاضر مساعد في التغذية البشرية في جامعة أتلانتيك التكنولوجية سليغو، وأستاذ مساعد مساعد في كلية ترينيتي في دبلن، غير مشارك في الدراسة ل MNT ما يلي:

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الكركم قد يساعد في إنقاص الوزن، ولكن هناك القليل من الأدلة الواضحة على كيفية حدوث آثاره، كما أخبرنا أزادبخت وبانياسادي.

"في حين أن الآلية الدقيقة لا تزال غامضة إلى حد ما، نعتقد أن تنشيط مصدر AMPKTrusted والخصائص المضادة للالتهابات هي الأوضاع الأولية الأكثر احتمالا، لأنها ترتبط مباشرة بتحسين حساسية الأنسولين، وتقليل الالتهاب المزمن - الشائع في [مرض السكري من النوع 2] ومقدمات السكري، وتعزيز التمثيل الغذائي للدهون"، كما أوضح مؤلفو الدراسة.

المصدر: ‏medicalnewstoday
 

