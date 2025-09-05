بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

تصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، مؤشر البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وتريند جوجل بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية “ هند”

وتحرص ليلى أحمد زاهر ، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

كما تفضل ليلى زاهر ، ارتداء الملابس الأنيقة والمميزة، كما تحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة، ودار الأزياء العالمية.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى زاهر ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تميل ليلى زاهر، إلى اختيار الوان الشعر الغامقة التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى زاهر