قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات منة فضالي أثارت الجدل | شاهد

منة فضالي
منة فضالي
هاجر هانئ

أحتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها أمس حيث أتمت عامها الـ ٤٢، وعلى الرغم من ذلك تتمتع بشباب ورشاقة لافتة جعلتها محط أنظار الجميع.

صور إطلالات منة فضالي

تحرص الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بأبرز الصور التي تكشف عن إطلالاتها المتنوعة.

تثير منة فضالي الجدل في الكثير من الأحيان بسبب أزيائها وملابسها الذي يعتبرها جريئة للغاية، ولكن على الرغم من ذلك تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب مع قوامها.


تقوم منة فضالي بتنسيق المجوهرات والاكسسوارات التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة، كما تنسق الحقائب والأحذية التي تزيد من جاذبيتها أيضا.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد منة فضالي على تسريحات شعر بسيطة وتقليدية، ولم تبالغ في استخدام صيحات المكياج مما يكشف عن جمالها.


منة فضالي إطلالات منة فضالي صور إطلالات منة فضالي عيد ميلاد منة فضالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

بوتين

بوتين يشارك بالقمة الافتراضية الاستثنائية لدول "بريكس"

أرشيفي

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم مقتل القيادي بحركة حماس نور الدين دبابش

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد