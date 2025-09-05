في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات منة فضالي أثارت الجدل | شاهد

أحتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها أمس حيث أتمت عامها الـ ٤٢، وعلى الرغم من ذلك تتمتع بشباب ورشاقة لافتة جعلتها محط أنظار الجميع.

صور إطلالات منة فضالي

تحرص الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بأبرز الصور التي تكشف عن إطلالاتها المتنوعة.

تثير منة فضالي الجدل في الكثير من الأحيان بسبب أزيائها وملابسها الذي يعتبرها جريئة للغاية، ولكن على الرغم من ذلك تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب مع قوامها.





تقوم منة فضالي بتنسيق المجوهرات والاكسسوارات التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة، كما تنسق الحقائب والأحذية التي تزيد من جاذبيتها أيضا.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد منة فضالي على تسريحات شعر بسيطة وتقليدية، ولم تبالغ في استخدام صيحات المكياج مما يكشف عن جمالها.



