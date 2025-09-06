موعد جنازة و عزاء فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام

أعلن نجل الفنان فكري عبد الحميد وفاته اليوم. قال نجل الفنان فكري عبد الحميد شبية عادل امام لـ صدي البلد: والدي في ذمة الله توفي اليوم



قال نجل الفنان فكري عبد الحميد شبية عادل امام لـ صدي البلد: صلاة الجنازة غدا السبت بمسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الظهر والدفنة فى البساتين.

و العزاء في مسجد الشرطة على المحور فى زايد غدا السبت بعد صلاة المغرب

يذكر أن كشف الفنان فكري عبد الحميد شبية عادل إمام في لقاء سابق لموقع صدي البلد أنه شارك في العديد من الأعمال الفنية كممثل .

و قال أنه لا يستطيع تقليد عادل إمام و أن الزعيم هو نجم مصر الاول لا أحد يسطيع تقليدة وقال أنه عمرة ما استغل الشبة بينه و بين الزعيم عادل لكي يعمل مقلب في أحد .



كما كشف أبرز المواقف الطريفة التي تعرض لها بسبب الشبه الكبير بينة و بين الزعيم عادل أمام الناس عندما شاهده عمرو عبد الجليل اعتقد أنه عادل امام ثم قال له فكري انه مش عادل امام و القطوا صورة معأ .

و استطرد قائلا: "شرف ليا إن الناس شبهوني بالنجم عادل إمام دي حاجة انا بعتز بيها لأن أنا مكنتش حاسس إن أنا شبهة بحد وقتها هذا يقول إن أنا مش شبهة.

لكن الناس بتجري ورايا أستاذ عادل أقولهم أنا مش أستاذ عادل ولا أي حاجة بيجوا يقولولي محدش قالك قبل كده إن أنت شبه عادل إمام .... و ممكن نتصور معاك ".

و عن تعاونه مع الزعيم في قال : أشتغلت معاة ، في مسلسل (فلاتيتنو) اختارني الاستاذ رامي إمام. و عملت الحتت الصغيرة اللى بيركب العربية يخش من كمبوند لكوبنوند كنت دوبلاير نجم مصر الاول الزعيم عادل امام في مسلسل فلانتينو.



و تابع: أنا اتشرفت إني اشتغلت معاه مسرحية الزعيم بدور صغير حرس عادل إمام و طلعت في 3 فصول .و أشتغلت معاه في بعض الأفلام و هو شخصية جميلة جدا



و قال فكري عبد الحميد : الزعيم عادل إمام يجعل المسرح و الكواليس جميلة . أما عن مسرحية بودي جارد جت من عند ربنا و بقيت شبهه. الناس هي اللي بتقول أنا ماقولتش أنا شبة الاستاذ.



تابع: “لما كنت بصور في مسلسل فلانتينو شوفته جة الكموند اللي كنا بنصور فيه و سلمت عليه و خدني بالحضن و هو راجل جميل و طيب و حبيب الناس كلها..دة نجم مصر الأول قمة التواضع مفيش زيه و ربنا يبارك في عمره شخصيه جميلة و هو بيحبني و قعدت معاة كثير في المسرح و انسان كويس جدا”.