قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تتجه أنظار الجماهير المصرية، مساء اليوم الجمعة، صوب استاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الإثيوبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا والمعلقون

تنقل قناة ON Sports 1، المباراة، بشكل مجاني، عبر القمر الصناعي “نايل سات”، حيث أسندت مهمة التعليق إلى محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى، ومحمد عفيفي على القناة الصوتية الثانية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل المنتخب المصري، اللقاء، بقيادة حسام حسن بهدف تحقيق الفوز والانفراد بصدارة المجموعة، حيث يأمل اللاعبون وفي مقدمتهم محمد صلاح قائد الفريق في حصد النقاط الثلاث، قبل المواجهة المرتقبة أمام بوركينا فاسو، الثلاثاء المقبل، والتي قد تحسم تأهل الفراعنة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.