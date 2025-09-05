معلق مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

تترقب الجماهير المصرية مواجهة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري يصل إلى 50 ألف متفرج يمنح اللاعبين دفعة قوية لتحقيق الفوز.

معلق مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

تنقل المباراة مباشرة عبر قناة ON Sports 1 على القمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني، ويقوم بالتعليق على اللقاء محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الأولى، ومحمد عفيفي عبر القناة الصوتية الثانية.

وتنطلق صفارة البداية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب المجموعة الأولى قبل المباراة

مصر: 16 نقطة بوركينا فاسو: 11 نقطة سيراليون: 9 نقاط غينيا بيساو: 7 نقاط إثيوبيا: 6 نقاط جيبوتي: نقطة واحدة

ويسعى منتخب مصر بقيادة حسام حسن لتأكيد صدارته للمجموعة عبر حصد النقاط الثلاث، والاقتراب خطوة إضافية من حسم التأهل إلى المونديال.