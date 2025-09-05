يسبب السرطان والعقم .. أوربا تمنع استخدام الهارد جل | تفاصيل

حظر الاتحاد الأوروبي مكونا شائعا في طلاء الأظافر الهلامي" هارد جل"،ابتداءمن الشهر الجاري حيث تعطي المادة المحظورة، TPO (أكسيد ثلاثي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين)، الأظافر لمعانا شديد اللمعان ووقتا سريعا للجفاف تحت الأشعة فوق البنفسجية أو ضوء LED.

ومع ذلك، فقد اعتبر ساما في الاتحاد الأوروبي بعد أن أظهرت العديد من الدراسات أنه يمكن أن يسبب مشاكل في الخصوبة ويؤثر سلبا على الصحة الإنجابية.

يتم علاج طلاء الأظافر الجلي، الذي اكتسب شعبية منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية أو LED، مما يؤدي إلى مانيكير صلب ودائم.

على عكس طلاء الأظافر التقليدي، تخلق المواد الهلامية لمسة نهائية طويلة الأمد وعالية اللمعان تقاوم التقطيع والتقشير، وأحيانا لعدة أسابيع.

لا تحتوي جميع تلميعات الهلام على TPO، ولكن العديد منها يحتوي على ذلك.



وحكم الاتحاد الأوروبي - الذي حظر منذ فترة طويلة بعض المواد الكيميائية التي لا تزال قانونية في الولايات المتحدة، بما في ذلك BHA وBHT في العديد من البلدان، بالإضافة إلى مكون خبز "حصيرة اليوغا" - على المخاطر الصحية العالية جدا، ووصف TPO بأنها "مسرطنة أو مطفرة أو سامة للتكاثر".

يجادل بعض الخبراء بأن الحظر هو إجراء احترازي وليس إجراء وقائيا، حيث أن الأدلة التي تربط TPO بنتائج صحية سيئة تستند في المقام الأول إلى الدراسات الحيوانية.

يحظر الاتحاد الأوروبي ذلك بحذر، لأنه على الرغم من عدم وجود دراسات بشرية واسعة النطاق تثبت الضرر بعد، إلا أن المخاطر المحتملة كانت كافية لتبرير تنظيم أكثر صرامة"،

قالت الدكتورة هانا كوبلمان، طبيبة الأمراض الجلدية في ديرم أون ديماند، ويلنس بولس،"من منظور طبي، أرى أن هذا خطوة احترازية أكثر من استجابة للأدلة البشرية القوية."

يستخدم TPO أيضا كمبادر ضوئي في حشوات الأسنان - ولكن الحظر الأوروبي ينطبق فقط على مكونات مستحضرات التجميل"هارد جل"

قبل حظر 1 سبتمبر، كان المكون متاحا فقط للاستخدام المهني، وبتركيز أقصاه 5٪. الآن، ومع ذلك، سيتم حظر بيع وتسويق واستخدام المنتجات التي تحتوي عليه تماما.

سيتعين على صالونات الأظافر التخلص من أي مخزون موجود، "بدون استثناءات، ولا حد زمني لبيع المنتجات".

أعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره الأولي في مايو 2024، مع الكشف عن تاريخ الحظر في وقت سابق من هذا الصيف - ولكن المخالب موجودة بين المستوردين ومحترفي التجميل الذين يجادلون بأن تاريخ الحظر في 1 سبتمبر لا يسمح لهم بوقت كاف لاستبدال مخزونهم بمنتجات خالية من TPO.

يمكن للمستهلكين القلقين بشأن المخاطر المحتملة تقليل مخاطرهم عن طريق طلب منتجات الأظافر الخالية من TPO، تشمل بعض العلامات التجارية للهلام الخالية من TPO نظام Intelli-Gel من OPI و Manicurist و Aprés Nail و Nail Creation و Aimeili.

يمكنهم أيضا إتاحة وقت متسع بين مانيكير الهلام، باستخدام طبقة أساسية واقية وضمان إجراء التطبيق في مساحة جيدة التهوية.



أكد سايلي تولبول ، طبيب الأقدام ، سابقا ل صحيفة ذا بوست أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية المستخدم لعلاج التلميع قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، في حين أن "ترقق أو إضعاف صفيحة الظفر قبل تطبيق لون الجل المتين" يمكن أن يتلف الظفر.

في حين أن الانتظار بين مواعيد الصالون يمكن أن يساعد في تعويض خطر التعرض ل TPO، فإن السماح للأظافر الهلامية "بالنمو" يأتي مع مجموعة من المخاطر الخاصة به، وهي أساسا مسببات الأمراض المعروفة باسم بكتيريا الزائفة التي تتسبب في تحول الظفر إلى اللون الأخضر أو الأزرق.

تسمى العدوى البكتيرية "الخضراء" بسبب لونها، وعادة ما تتطور عندما يرفع الجل أو الأكريليك عن الظفر الطبيعي، مما يخلق فجوة صغيرة لمسببات الأمراض لتتجمع، خاصة عندما تتراكم الرطوبة.

في حين أن هذا النوع من البكتيريا لا يهدد حياة الفرد السليم عادة، إلا أن أولئك الذين يعانون من حالات صحية كامنة أو ضعف الجهاز المناعي يمكن أن يواجهوا عواقب مميتة.

يمكن أن تسبب البكتيريا التهابات في الصدر والمسالك البولية والأذنين والعينين والجلد والدم وأكثر من ذلك.

المصدر: nypost