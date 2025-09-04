استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة ضمن القافلة 30 لـ"زاد العِزَّةِ"

انطلق صباح اليوم عبر معبر كرم أبو سالم الفوج الخامس من القافلة الثلاثين لـ"زاد العِزَّةِ" المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من مصر إلى قطاع غزة، في خطوة جديدة ضمن الجهود المستمرة لدعم سكان القطاع المحاصر.

المساعدات المقدمة: شحنات غذائية وطبية متنوعة

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز"، محمد عادل، أن القافلة تضمنت عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات متعددة تشمل أجهزة طبية متطورة مثل أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الأشعة والإنعاش، بالإضافة إلى أدوية خاصة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأدوية أخرى طارئة لعلاج نزلات البرد.

كما شملت المساعدات سلال غذائية تحتوي على الأرز، المعكرونة، البقوليات، السكر، الزيت، السمن، وشحنات كبيرة من الطحين (الدقيق)، إضافة إلى مياه الشرب النظيفة ومستحضرات النظافة الشخصية مثل الصابون والمعقمات والفوط الصحية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية للأطفال وشنط الإسعافات الأولية.

عراقيل إسرائيلية تعيق وصول بعض المساعدات

رغم الجهود الإنسانية الكبيرة، أشار عادل إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإعادة نحو 10 شاحنات من القافلة، دون السماح لها بالدخول إلى غزة، على الرغم من احتوائها على مواد غذائية وأدوية طارئة. هذا التصرف يعكس استمرار العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.