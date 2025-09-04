قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
توك شو

استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة ضمن القافلة 30 لـ"زاد العِزَّةِ"

منار عبد العظيم

انطلق صباح اليوم عبر معبر كرم أبو سالم الفوج الخامس من القافلة الثلاثين لـ"زاد العِزَّةِ" المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من مصر إلى قطاع غزة، في خطوة جديدة ضمن الجهود المستمرة لدعم سكان القطاع المحاصر.

المساعدات المقدمة: شحنات غذائية وطبية متنوعة

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز"، محمد عادل، أن القافلة تضمنت عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات متعددة تشمل أجهزة طبية متطورة مثل أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الأشعة والإنعاش، بالإضافة إلى أدوية خاصة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأدوية أخرى طارئة لعلاج نزلات البرد.

كما شملت المساعدات سلال غذائية تحتوي على الأرز، المعكرونة، البقوليات، السكر، الزيت، السمن، وشحنات كبيرة من الطحين (الدقيق)، إضافة إلى مياه الشرب النظيفة ومستحضرات النظافة الشخصية مثل الصابون والمعقمات والفوط الصحية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية للأطفال وشنط الإسعافات الأولية.

عراقيل إسرائيلية تعيق وصول بعض المساعدات

رغم الجهود الإنسانية الكبيرة، أشار عادل إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإعادة نحو 10 شاحنات من القافلة، دون السماح لها بالدخول إلى غزة، على الرغم من احتوائها على مواد غذائية وأدوية طارئة. هذا التصرف يعكس استمرار العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

قطاع غزة غزة معبر كرم أبو سالم

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 4-9-2025

الدولار

سعر الدولار مساء اليوم 4-9-2025

الرقابة المالية

الرقابة المالية تنظم الدورة السابعة لبرنامج المدرب المالي لأعضاء نموذج محاكاة برلمان الشيوخ

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

