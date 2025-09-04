قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر يدين الأعمال التخريبية التى استهدفت مقر الرابطة الإسلامية بكندا

مرصد الأزهر يدين الأعمال التخريبية التى استهدفت مقر الرابطة الإسلامية بكندا
مرصد الأزهر يدين الأعمال التخريبية التى استهدفت مقر الرابطة الإسلامية بكندا
شيماء جمال

تعرض مقر الرابطة الإسلامية في مدينة ستيتسفيل، بالعاصمة الكندية أوتاوا، لأعمال تخريبية بعد أن قام مجهولون بكتابة عبارات مسيئة على جدرانه، في حادثة أثارت استياءً واسعًا وتنديدًا رسميًا وشعبيًا.

وعقب الحادثة، اجتمع عشرات من أفراد الجالية المسلمة وممثلون عن المدينة للتعبير عن رفضهم لهذه الأعمال التخريبية.

 وقال أمير صديقي، رئيس الرابطة، إن الهدف من الاجتماع هو إطلاع الرأي العام على تكرار هذه الحوادث، ودعوة الحكومة للتدخل وإيجاد حلول لهذه المشكلات المتزايدة.


وفي لفتة تعكس قلق الجالية، أوضح صديقي أن الرابطة لم تضع لافتة باسمها على المبنى خوفًا من "العواقب غير المتوقعة"، واكتفت بلافتة صغيرة مكتوبة بخط اليد. 

من جانبه، استهجن مارك ستكليف، عمدة ستيتسفيل، هذا الخوف، مؤكدًا أن القرارات لا يجب أن تبنى على التهديد. وتعهد العمدة بدعم الرابطة لوضع لافتتها بفخر، قائلاً: "أنتم تنتمون إلى هذا المجتمع ويجب أن تتمتعوا بحق وضع لافتة باسم رابطتكم على جدرانها بعزة وفخر". كما أعلن عزمه على عقد ندوة تضم قادة الأديان في المدينة للبحث عن حلول دائمة.


وفقاً لشبكة CBC الكندية، تعد هذه الحادثة أحدث حلقة في سلسلة من حوادث الكراهية التي تحقق فيها شرطة أوتاوا، من بينها حادثة سابقة تعرضت فيها شابة مسلمة للتهديد في حافلة بالمدينة.


وندد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بهذا العمل العنصري، وقال إنه يثمن موقف عمدة ستيتسفيل، لكنه يحذَّر في الوقت نفسه من تنامي الأعمال العدائية ضد الأفراد والمؤسسات بناءً على خلفياتهم الدينية والعرقية. 

وشدد المرصد على ضرورة تعاون السلطات المعنية لاستئصال الأصوات الداعية للكراهية التي تهدد جهود التعايش السلمي في المجتمع.

مقر الرابطة الإسلامية في مدينة ستيتسفيل مرصد الأزهر مقر الرابطة الإسلامية بكندا استهدف مقر الرابطة الإسلامية بكندا كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

السكر

استخدم هذا الزيت لعلاج السكر ومقاومة الأنسولين

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد