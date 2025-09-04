بمناسبة الذكرى العطرة لمولد النبي ﷺ.. انطلاق أولى فعاليات المجالس العلمية لمناطق وعظ الجمهورية

بتوجيهات كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي – الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية – انطلقت بالأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني أولى فعاليات المجالس العلمية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية.

وقد جاءت البداية بقراءة كتاب (الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ) للإمام القاضي عياض، في جميع مناطق وعظ الجمهورية، على مدار شهر ربيع الأول؛ إحياءً لشمائل النبي ﷺ، وتأكيدًا على حقوقه، وربطًا للناس بسيرته العطرة وهديه الشريف.



وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص المجمع على بثِّ روح المحبة للنبي ﷺ في القلوب، وتعميق الوعي بحقوقه ومكانته، وإبراز رسالته الخالدة التي قامت على الرحمة والهداية ونشر القيم الإنسانية الرفيعة، ليظل قدوَةً للأمة في أخلاقها وسلوكها وحضارتها.