بملابس بكار.. قصة كفاح بائع مسليات على شواطئ طور سيناء
موعد أول يوم دراسة في المدارس الرسمية والخاصة والدولية لدفعة 2026
مولد النبي 2025.. أفضل دعاء للميت من 13 كلمة أجمل هدية للمتوفى
المسلماني يبحث مع وزير المالية تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن صرف معاشات ماسبيرو
رابط تحميل كراسة شروط أراضي الإسكان في 18 مدينة جديدة.. الشروط والأماكن
محمد صلاح يودع هارفي إليوت برسالة مؤثرة
17 شخصا و15 طفلا .. القبض على عصابات التسول بأكتوبر
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية شمال مقدونيا بذكرى يوم الاستقلال
غدا| آخر فرصة للتسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر
الأوقاف تكرم 200 متسابق في حفظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب
الهلال الأحمر المصري يدفع بـ2750 طن مساعدات غذائية عبر قافلة زاد العزة الـ30 إلى غزة
الإسكندرية.. استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالات بناء مخالف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بمناسبة الذكرى العطرة لمولد النبي ﷺ.. انطلاق أولى فعاليات المجالس العلمية لمناطق وعظ الجمهورية

انطلاق أولى فعاليات المجالس العلمية لمناطق وعظ الجمهورية
انطلاق أولى فعاليات المجالس العلمية لمناطق وعظ الجمهورية
شيماء جمال

بتوجيهات كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي – الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية – انطلقت بالأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني أولى فعاليات المجالس العلمية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية.

وقد جاءت البداية بقراءة كتاب (الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ) للإمام القاضي عياض، في جميع مناطق وعظ الجمهورية، على مدار شهر ربيع الأول؛ إحياءً لشمائل النبي ﷺ، وتأكيدًا على حقوقه، وربطًا للناس بسيرته العطرة وهديه الشريف.


وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص المجمع على بثِّ روح المحبة للنبي ﷺ في القلوب، وتعميق الوعي بحقوقه ومكانته، وإبراز رسالته الخالدة التي قامت على الرحمة والهداية ونشر القيم الإنسانية الرفيعة، ليظل قدوَةً للأمة في أخلاقها وسلوكها وحضارتها.

الدكتور محمد الجندي مجمع البحوث الإسلامية شمائل النبي المولد النبوى حقوق المصطفى

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

محافظ الإسكندرية أحمد خالد

محافظ الإسكندرية: تكثيف الجهود لتخفيف الأعباء على الأسر الأكثر احتياجا

محافظ أسيوط: الدولة تتعامل بحسم مع مخالفات البناء

محافظ أسيوط: قبول التبرعات المقدمة من مواطنين وجهات لصالح المراكز والمدن

تطوير مركز شباب

محافظ كفر الشيخ : الانتهاء من تجديد ملعب مركز شباب زغلول أبو زيد

بالصور

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

احترس من القيام بها .. خطورة فقع البثور في "مثلث الخطر" بالوجه

احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

المتهم

استخراج الجن وممارسة السحر.. القبض على دجال بالقاهرة

مرض فرط الحركة عند الفنانين

منهم كريم فهمي وسلوى محمد علي.. نجوم اكتشفوا إصابتهم بمرض ADHD

انتهاء خلاف شيرين عبد الوهاب وياسر قنطوش

من الخلاف إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة شيرين ومحاميها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

