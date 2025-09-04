قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: تراجع جرائم التنظيمات الإرهابية في شرق إفريقيا خلال أغسطس 2025

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
شيماء جمال

رصد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خلال شهر أغسطس 2025 تراجعًا في العمليات الإرهابية بمنطقة شرق إفريقيا، مقارنة بشهر يوليو من العام نفسه.

 وأظهرت متابعة المرصد أن عدد العمليات الإرهابية التي شنتها التنظيمات المتطرفة في أغسطس بلغ عمليتين فقط، مما أسفر عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 42 آخرين. 


ويُعد هذا تراجعًا كبيرًا في عدد العمليات بنسبة كبيرة بلغت 77.8 % مقارنة بشهر يوليو، الذي شهد 9 عمليات إرهابية، أدت إلى مقتل 86 شخصًا وإصابة 55 آخرين، ما يعكس فعالية جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.


التوزيع الجغرافي للهجمات
ووفقًا للمؤشر، اقتصرت العمليات الإرهابية على الصومال، فيما حافظت دول: إثيوبيا، موزمبيق، وكينيا على سجلها خاليًا من أي نشاط إرهابي خلال هذا الشهر. 

ويشير هذا التركّز الجغرافي إلى تراجع النشاط خارج الصومال، مع بقاء الأخيرة بؤرة رئيسية للإرهاب.
 

 جهود مكافحة الإرهاب 
أما من حيث جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، نفّذت قوات الأمن الصومالية 11 عملية عسكرية، أدت إلى تصفية 426 عنصرًا إرهابيًا، واعتقال 2 آخرين، فضلًا عن استسلام 4 طواعية لقوات الجيش.


وبهذا، تكون عدد العمليات العسكرية خلال أغسطس 2025 قد انخفضت مقارنة بالشهر السابق (يوليو) بنسبة 45 %، فيما ارتفع عدد القتلى من العناصر الإرهابية بنسبة 47.9 %. 


وعلى الرغم من انخفاض عدد العمليات، إلا أنها كانت أكثر دقة وفاعلية، ما يفسر ارتفاع عدد القتلى بين العناصر الإرهابية في مقابل انخفاض عدد المعتقلين، وهي دلالة على نجاح الضربات الجوية والحملات المباشرة مقارنة بعمليات التمشيط والاعتقال.


ويشير مرصد الأزهر، بناءً على متابعته، إلى أن التراجع الملحوظ في أعداد العمليات الإرهابية والضحايا يعكس نجاحًا في الجهد الاستخباراتي والعمليات الوقائية. 

ومع ذلك، يحذر المرصد من مفارقة الردع؛ حيث يظل الخطر قائمًا ما لم يتم استثمار هذا التراجع في تعزيز الاستقرار السياسي والتنمية. فالردع العسكري وحده لا يكفي، والوضع الأمني القائم يحتم على الدول الإقليمية عدم الانخداع بمؤشرات الانخفاض، بل العمل على تحويل المكاسب الأمنية إلى استقرار استراتيجي طويل الأمد.

مرصد الأزهر العمليات الإرهابية شرق إفريقيا التنظيمات المتطرفة جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

أوكرانيا

"مطروح للنقاش" يسلط الضوء على قمة باريس.. هل تنجح في التوصل لتسوية بشأن حرب أوكرانيا؟

أوكرانيا

مستشارة الاتحاد الأوروبي: مشاركة الناتو في قمة باريس تعزز الضمانات الأمنية لأوكرانيا

ترامب

المستشار الألماني: أعربنا في اتصالنا بالرئيس ترامب عن أملنا بانخراط أمريكي في الضمانات الأمنية لأوكرانيا

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد