دعاء المولد النبوى لزوجي.. إليك أجمل الأدعية ردديها الآن

دعاء المولد النبوى لزوجي من الأدعية التى كثر البحث عنها مع بداية اليوم، يوم ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة، حيث إن دعاء الزوجة لزوجها من أفضل الأمور التى تساعد على استقرار الأسرة، وأجمل هدية تقدمها له فى هذا اليوم المبارك، لذلك سوف نذكره فى السطور القادمة.

دعاء المولد النبوى لزوجي

اَللَّهُمَّ إنا قَدْ حَضرْنا مَولِدَ نَبيكَ وصَفوَتِكَ مَنْ خَلقِكَ فَافِضْ عَليْنا بِبَرَكتِهِ خُلَعِ العِزِّ والتَّكريمِ وأسْكِنَّا بِجوارهِ جِنَّاتِ النَّعيمِ ومَتَعنا بِالنَظرِ إلى وَجْهِكَ الْكَريمِ وَأجْرنا مِنْ عِقابِكَ الأليمِ بِفضْلِك وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحمينَ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ بِجاهِ الْمُصْطَفي وَبِآلِهِ أهْلَ الصِدْقِ وَالوَفا * وَبَصَحْبِهِ الأبْرار الشُّرَفا كُنْ لَنا عَونًا ومُعِينًا ومُسْعِفًا وبَوِّئْنا مِنَ الجَنةِ قُصُورًا وغُرَفًا.

اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك، واتّباع سنّة نبيّك محمّد - صلّى الله عليه وسلم-، اللهُمَّ اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، وحصّن فرْجَه، اللهُمَّ سخّره لي، وسخّرني له، اللهُمَّ جمِّله في نظري، وجمّلني في نظره.

اللهُمَّ اشفِ زوجي وعافِه،واشرح صدره للإيمان، وارزقه الهداية، وأرِهِ الحقّ حقًّا وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه.

اللهُمَّ أبعد عن زوجي رفقاء السوء، وجنّبه الفواحش والمعاصي ما ظهر منها وما بطن.

اللهم افتح لزوجي أبواب الرزق كلّها، واجعل الخير في طريقه، وأبعد عنه كل شرّ.

يارب أني اسألك لزوجي حبيبي التوفيق والرزق والبركة والصحة وطولة العمر على طاعتك يارب.

اللهُمَّ إنّي أسألك لي ولزوجي الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

دعاء لزوجي في عيد المولد النبوي

اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألكَ بِجاهِ النَّبي المُختار أنْ تُكَفِرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالأوْزار وَنَجِنا مِنْ جَميعِ الْمَخاوفِ والأخْطارِ وتَقَبَّلْ مِنَّا مَا قَدَّمنَاهُ مِنْ يَسيرِ أعْمالِنا فِي السِرِّ والإجْهارِ.

يارب أني استودعك مستقبل زوجي فأجعله اجمل مما يتمنى، واكتب له الخير في كل أموره القادمة.

اللهم احفظني لزوجي وأحفظه لي وأجعل العافية مسكنا ولا تحرمنا من بعضنا ابدآ يا الله، وارزقنا الذرية الصالحة.

يا رب وفق زوجي لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء ووباء يا أرحم الراحمين.

دعاء لزوجتي بمناسبة المولد النبوي

اللّهم ابعد عن زوجتي كل شر وقدّر لها الخير

اللّهم افتح لزوجتى أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقها

اللّهم يسر لها كل عسير وابعد عنها كل شرٍ وخطر وسوءٍ وضرر

اللّهم اني استودعك زوجتي فأنت الذي لا تضيع عندك الودائع

اللّهم اجعل حياتها من سعادة الى سعادة

اللّهم لا تحمل زوجتي ما لا طاقة له به واعف عنها وارحمها واجعلها من أهل الفردوس الأعلى

اللّهم ارزق زوجتى أجمل مِما تتمنى وأكثر مِما تتوقع وأفضل مِما تدعو به واسعد قلبها يلا الله

دعاء لزوجي بمناسبة المولد النبوي

يارب إني استودعتك قلب زوجي وبصر زوجي يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهم لي يارب بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم وسع في رزقه وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفه من كل مرض وضيق.

اللهم وفق زوجي حبيبي وكن معه دائما، واجعلني لزوجي كما يحب، واجعله لي كما احب، واجعلنا لك كما تحب.

يارب حصني وزوجي بحصنك الحصين وحبلك المتين، من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، وظلم الظالمين، وعبث العابثين يارب العالمين.

اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا.

اللهُمَّ لا تفرّق بيني وبين زوجي، واحفظه لي يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام.