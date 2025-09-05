قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
جناح صناعي مصري رسمي في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
محافظات

حرصاً على سلامة المواطنين..تشغيل الإشارة الثالثة بمحور المحمودية بالإسكندرية

تشغيل الإشارة الثالثة بمحور المحمودية
تشغيل الإشارة الثالثة بمحور المحمودية
أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدأ تشغيل الإشارة الثالثة أعلى محور المحمودية بمنطقة عزبة حجازي (تقاطع شارع النقل والهندسة مع محور المحمودية ).

كما تم الانتهاء من أعمال التخطيط الأرضي لعبور المشاة بذات المنطقة بالتزامن مع تشغيل الاشارة؛ حرصاً على سلامة المواطنين أثناء المرور  وذلك بمعرفة قسم التخطيط والبحوث الفنية بادارة مرور الإسكندرية ضمن خطة ادارة المرور للحد من حوادث الطرق.

من الجدير بالذكر أن؛ إشارة عبور مشاة عزبة حجازي تعد ثالث إشارة مرورية يتم تنفيذها خلال عام ٢٠٢٥  أعلى محور المحمودية بعد اشارتي (منطقة الشرقاوي - وكنيسة البشارة منطقة حجر النواتية).

كما أن أعمال تخطيط الطرق تتم وفقاً للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق ، مما يسهم في تقليل الحوادث من خلال تحديد خطوط مسارات السيارات.

يأتي هذا تنفيذاً  للقرار الصادر من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الخاص بتخفيض السرعة المقررة للمركبات أعلى محور المحمودية من ٩٠ كم /ساعة إلى ٧٠ كم /ساعة وانشاء إشارات ضوئية لتسهيل عبور المشاة وذلك للحد من الحوادث والحفاظ على الأوراح والممتلكات.

الاسكندرية محور المحمودية عزبة حجازي شارع النقل والهندسة محافظة الاسكندرية

