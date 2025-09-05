حرصاً على سلامة المواطنين..تشغيل الإشارة الثالثة بمحور المحمودية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدأ تشغيل الإشارة الثالثة أعلى محور المحمودية بمنطقة عزبة حجازي (تقاطع شارع النقل والهندسة مع محور المحمودية ).

كما تم الانتهاء من أعمال التخطيط الأرضي لعبور المشاة بذات المنطقة بالتزامن مع تشغيل الاشارة؛ حرصاً على سلامة المواطنين أثناء المرور وذلك بمعرفة قسم التخطيط والبحوث الفنية بادارة مرور الإسكندرية ضمن خطة ادارة المرور للحد من حوادث الطرق.

من الجدير بالذكر أن؛ إشارة عبور مشاة عزبة حجازي تعد ثالث إشارة مرورية يتم تنفيذها خلال عام ٢٠٢٥ أعلى محور المحمودية بعد اشارتي (منطقة الشرقاوي - وكنيسة البشارة منطقة حجر النواتية).

كما أن أعمال تخطيط الطرق تتم وفقاً للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق ، مما يسهم في تقليل الحوادث من خلال تحديد خطوط مسارات السيارات.

يأتي هذا تنفيذاً للقرار الصادر من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الخاص بتخفيض السرعة المقررة للمركبات أعلى محور المحمودية من ٩٠ كم /ساعة إلى ٧٠ كم /ساعة وانشاء إشارات ضوئية لتسهيل عبور المشاة وذلك للحد من الحوادث والحفاظ على الأوراح والممتلكات.