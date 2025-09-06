قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من المحكمة بشأن الصحفيين في محاكمة سارة خليفة بقضية تصنيع المخدرات
العالم يترقب أطول خسوف قمري كلي في 2025.. متي سيحدث ؟
وزير الخارجية للعالم: معبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
وكالة الأونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا والجوع يضرب قطاع غزة
مصرع أستاذة جامعية وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا – قنا
الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لمن يحرم المرأة من ميراثها.. تفاصيل
منال عوض: بدء أعمال زراعة محور صلاح سالم الجديد
مسئول في حزب الله: تحرك الحكومة بشأن خطة الجيش «فرصة للعودة إلى الحكمة»
وزير الخارجية: أية محاولات تستهدف عمل الأونروا مرفوضة.. ومصر تدعم نشاط الوكالة فى رعاية اللاجئين الفلسطينيين
عبدالعاطي يحذر ويتكوف من خطورة العمليات العسكرية في غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب
حلم المونديال.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026؟
الموقف الرسمي والشعبي موحد وراسخ | خبراء : مصر لن تكون بوابة للتهجير و تصفية القضية الفلسطينية "خط أحمر"
أسامة أبو المجد: تكلفة تشغيل السيارات الكهربائية توفر 50% رغم زيادة أسعار الشحن

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعديل أسعار شحن السيارات الكهربائية الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 3 سبتمبر 2025 يمثل خطوة ضرورية لتأمين مستقبل قطاع السيارات الكهربائية وضمان استمرارية الشركات العاملة به.

أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات

وأوضح أبو المجد في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن شركات الشحن استثمرت ملايين الدولارات في إنشاء بنية تحتية ضخمة لا تحقق حتى الان عائدا كافيا لتغطية التكلفة، مشيرا إلى أن عدد هذه الشركات لا يتجاوز 9 فقط، وكان من الضروري إعادة النظر في أسعار الخدمة للحفاظ عليها. 

ودعا رئيس رابطة تجار السيارات، إلى عقد لقاءات بين الجهات الحكومية والمستثمرين والاتحادات المعنية لبحث التحديات وإيجاد حلول عملية لها.

سيارات كهربائية مصر

وأشار أبو المجد، إلى أن السيارات الكهربائية تتمتع بمزايا تتجاوز كونها أقل تكلفة في التشغيل، فهي سيارات عالية الاعتمادية لا تحتاج إلى صيانة متكررة، كما أنها صديقة للبيئة وتوفر للمستهلك مبالغ كبيرة مقارنة بالمركبات التقليدية.

المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات

وكشف أبو المجد عن أن مصر أنفقت خلال العام الماضي نحو 8.7 مليار دولار على استيراد المحروقات، في حين أن التوسع في السيارات الكهربائية يمكن أن يخفض هذه الفاتورة بأكثر من النصف، مؤكدا أن تكلفة التشغيل بعد الزيادة الأخيرة لا تزال موفرة بأكثر من 50% مقارنة بالسيارات التقليدية، حتى عند قطع مسافات طويلة باستخدام بطارية بسعة 100 كيلوواط.

سيارات كهربائية

ولفت رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025، الصادر في 2 سبتمبر والمنشور في العدد 195 تابع (أ) من الوقائع المصرية، وضع ضوابط واضحة لتسعير الكهرباء الموردة لمحطات الشحن وآلية بيعها للمستهلكين، في إطار خطة الدولة لدعم المركبات النظيفة وجذب الاستثمارات لهذا المجال.

وأشار إلى أن التعريفة الجديدة أثارت جدلا واسعا بين مالكي السيارات الكهربائية، إذ اعتبرها البعض زيادة كبيرة وصلت إلى الضعف في بعض أنواع الشحن. 

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي: الشحن البطيء بالتيار المتردد ارتفع من 1.89 إلى 3.4 جنيه للكيلوواط، بينما ارتفع الشحن السريع بالتيار المستمر من 3.75 إلى 6.5 جنيه للكيلوواط.

