سوق العمل الضعيفة تغذي رهانات خفض الفائدة الأميركية

أظهرت بيانات التوظيف المخيبة للآمال الصادرة ، أن سوق العمل الأميركية قد تكون على شفا الركود، ما عزز توقعات الأسواق لحجم الخفض الذي قد يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي ، لأسعار الفائدة العام الجاري.

وبات يتوقع المستثمرون بقوة خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، كما زادوا رهاناتهم على أن يصل إجمالي خفض أسعار الفائدة العام الجاري إلى ثلاث مرات، وفقاً لعقود العقود المستقبلية.

وقال بعض المراقبين، إن ضُعف بيانات التوظيف قد يدفع المسؤولين إلى التفكير في خفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة الشهر الحالي، رغم أن بيانات التضخم المنتظر صدورها الأسبوع المقبل قد تحد من تلك التوقعات.

وقالت ديان سونك، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "كيه بي إم جي" (KPMG): لا شك أنهم سيخفضون الفائدة ربع نقطة مئوية، وهذه الأرقام تؤكد أن التصدعات في سوق العمل تتسع، وهذا أمر مقلق".

جاء هذا التفاعل بعد أن أعلن مكتب إحصاءات العمل أن أرباب العمل أضافوا 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%.

وأظهرت المراجعات هبوط الوظائف في يونيو للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020، ما رسخ توقعات بأن مسؤولي السياسة النقدية سيتدخلون الشهر الجاري لدعم سوق العمل، رغم بقاء التضخم في الولايات المتحدة فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% واحتمال ارتفاعه بفعل الرسوم الجمركية.

ومن المُقرر أن يعود بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للاجتماع مرتين أخريين في 2025، يومي 28 و29 أكتوبر المقبل، ثم يومي 9 و10 ديسمبر المقبل.