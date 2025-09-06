قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار النفط تتكبد خسائر أسبوعية.. والأنظار على اجتماع "أوبك+"

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي إلى أدنى مستوياتها منذ مايو وسط مخاوف من أن يتجه تحالف "أوبك+" إلى زيادة إمدادات الخام باجتماعه المرتقب يوم الأحد، ما يزيد من القلق بشأن فائض المعروض لاحقاً هذا العام.

هبط سعر غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5% لتتم تسويته دون مستوى 62 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنسبة 3.3% هذا الأسبوع. وتراجع سعر خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 2.2% لتتم تسويته عند 65.50 دولار للبرميل.

ترقب قرار "أوبك+"

تتجه أنظار أسواق النفط إلى اجتماع تحالف "أوبك+" المنتظر في 7 سبتمبر لتحديد خطوته التالية بعد استكمال إعادة ضخ 2.5 مليون برميل يومياً من الإمدادات المتوقفة في اجتماعه السابق. وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال إن التحالف سيدرس "الوضع الحالي ككل" قبل اتخاذ قرار.

ووفق استطلاع أجرته "بلومبرغ" للمتداولين والمحللين، توقع 17 منهم أن يقرر "أوبك+" الإبقاء على مستويات الإنتاج عند نفس مستوياتها في أكتوبر خلال الاجتماع المقرر يوم الأحد، فيما رجّح ستة محللين أن يمضي التحالف قدماً في إقرار زيادة متواضعة.

في اجتماعه السابق الشهر الماضي، وافق ثمانية أعضاء رئيسيين في التحالف على رفع الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر، ليكملوا بذلك إعادة ضخ 2.2 مليون برميل يومياً كان قد تم تعليقها في 2023. وأشار المسؤولون حينها إلى أن خطوته التالية قد تكون بالسلاسة نفسها سواء كانت خفضاً أو زيادة جديدة.

"أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

ضغوط على النفط

أسعار النفط هبطت بنحو 14% منذ بداية العام مع رفع "أوبك+" أهداف الإنتاج بوتيرة سريعة لاستعادة حصته السوقية من المنتجين المنافسين. وفي الوقت نفسه، زاد المنتجون من خارج التحالف الإمدادات، فيما تعززت المخاوف بشأن الطلب مع فرض إدارة ترمب موجة من الرسوم الجمركية.

