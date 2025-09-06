المفوض العام للأونروا: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء

صرّح المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مرحلة الكارثة الكاملة، قائلاً: "غزة تموت صمتًا من الجوع، وإسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء".



وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن ما يحدث على الأرض يفتقر لأي محاسبة دولية، حيث لم يُتخذ حتى الآن أي إجراء فعلي ضد هذه الأعمال الوحشية.

العاملون في المجال الإنساني يدفعون الثمن

كشف لازاريني أن أكثر من 360 من موظفي الأونروا لقوا حتفهم خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، مؤكدًا أن حتى العاملين في مجال الإغاثة يعانون من الجوع ويُصابون بالإغماء نتيجة نقص الموارد.

انهيار الاستجابة الإنسانية بالكامل

وحذر المفوض الأممي من أن الاستجابة الإنسانية في غزة تنهار بسرعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانهيار ومنع مزيد من الضحايا.

وأكد أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، و"علينا أن نوقف هذه المأساة فورًا".