8 طن دقيق.. مباحث التموين تشن حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026
المفوض العام لوكالة الأونروا: يجب فتح المعابر فورًا لإدخال المساعدات
الثقوب السوداء .. خبير أمنى يفضح عصابات استغلال الأطفال في التسول
وزير الخارجية: على إسرائيل قبول مبادرة ويتكوف لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين ومعبر رفح مفتوح رغم إجراءات الاحتلال
دورها لا يمكن تعويضه.. وزير الخارجية: لا بديل عن أونروا وأي محاولة للمساس بها مرفوضة
التصريح بدفن سيدة.. تطورات الحالة الصحية لـ 104 مصابين بالتسمم الغذائي في المنيا
وزارة الحرب بدلا من البنتاجون.. هل يمهد قرار ترامب الطريق لحرب عالمية جديدة؟
بدء التوقيت الشتوي.. موعد تغيير الساعة في مصر 2025
وزير الخارجية: المجاعة في قطاع غزة كارثة مكتملة الأركان ومن صنع الاحتلال
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الخارجية: على إسرائيل قبول مبادرة ويتكوف لوقف إطلاق النار

إسراء صبري

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن ما تقوم به إسرائيل داخل قطاع غزة يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويض لجهود التهدئة في المنطقة، مؤكدا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف بدر عبد العاطي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي: لابد من قبول الجانب الإسرائيلي لمبادرة ويتكوف لوقف إطلاق النار وإطلاق سلاح الرهائن، متابعا: سيكون هناك مؤتمر دولي في مصر بعد إعلان وقف إطلاق النار لتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وشدد على أهمية دور وكالة الأونروا في إعادة إعمار قطاع غزة مرة أخرى، في حالة الموافقة على وقف إطلاق النار، مؤكدا على أن السبيل الوحيد للسلام هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ورفض الدولة المصرية على تصفية القضية وتهجير سكان قطاع غزة.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة والقضية على رأس أولويات الدولة المصرية، منوها بأن دولة الاحتلال تستخدم التجويع كسلاح.

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

