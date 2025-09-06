وزير الخارجية: على إسرائيل قبول مبادرة ويتكوف لوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن ما تقوم به إسرائيل داخل قطاع غزة يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويض لجهود التهدئة في المنطقة، مؤكدا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف بدر عبد العاطي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي: لابد من قبول الجانب الإسرائيلي لمبادرة ويتكوف لوقف إطلاق النار وإطلاق سلاح الرهائن، متابعا: سيكون هناك مؤتمر دولي في مصر بعد إعلان وقف إطلاق النار لتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وشدد على أهمية دور وكالة الأونروا في إعادة إعمار قطاع غزة مرة أخرى، في حالة الموافقة على وقف إطلاق النار، مؤكدا على أن السبيل الوحيد للسلام هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ورفض الدولة المصرية على تصفية القضية وتهجير سكان قطاع غزة.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة والقضية على رأس أولويات الدولة المصرية، منوها بأن دولة الاحتلال تستخدم التجويع كسلاح.