بملابس كلاسيك.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها | شاهد

حرصت الملكة رانيا حرم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

علقت الملكة رانيا على الصور قائلة:"اليوم في مؤتمر سيغلو المكسيك (القرن الواحد والعشرين) ،بمدينة مكسيكو

وحديث حول ضرورة إعادة النظر بمعنى التقدم الإنساني، في ظل ما كشفته مأساة الحرب على غزة من تحديات للمفاهيم العالمية السائدة، وأهمية استلهام قيمنا من ثقافاتنا."



إطلالة الملكة رانيا

خطفت الملكة رانيا الأنظار في الصور بإطلالة كلاسيك راقية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع بليزر بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما بلوزة باللون الأزرق.

انتعلت الملكة رانيا حذاء ذا كعب عالي باللون الأبيض، وتزينت ببعض الأكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، بدت الملكة رانيا بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.