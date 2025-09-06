في عيد ميلادها الـ47.. صور تكشف عن أناقة ريهام عبد الغفور

يصادف ٦ سبتمبر عيد ميلاد الفنانة ريهام عبد الغفور والتي أتمت اليوم عامها الـ ٤٧، ولازالت تحافظ على شبابها و رشاقتها دائما.

إطلالات ريهام عبد الغفور

تتميز الفنانة ريهام عبد الغفور بذوق راقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكلاسيك أو فساتين السهرة، فهي تحرص على الدمج بين الأحتشام والأناقة.





تفضل ريهام عيد الغفور مواكبة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها، كما تميل إلي التنوع والتجديد بين الأزياء وعدم السير على وتيرة واحدة.





أما من الناحية الجمالية، تعتمد ريهام عبد الغفور على تسريحات شعر متنوعة، تختار صيحات مكياج تتناسب مع ملامحها وتبرز جمالها.



