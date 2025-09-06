نقيب المهندسين يفتتح المنحة التدريبية "المشارك المعتمد في إدارة المشاريع CAPM"

افتتح المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، فعاليات البرنامج التدريبي الأول من دورة المشارك المعتمد في إدارة المشاريع الاحترافية (CAPM) المعتمدة من معهد إدارة المشاريع الدولي (PMI)، بمشاركة 185 مهندس ومهندسة، بحضور المهندس محمد ناصر- عضو مجلس نقابة المهندسين، والمهندس الاستشاري أحمد السيد- المحاضر الدولي لبرامج إدارة المشروعات الاحترافية PMP ومقرر اللجنة العليا لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية.



خلال كلمته الافتتاحية، أعرب المهندس طارق النبراوي عن سعادته بانطلاق هذا البرنامج التدريبي، مؤكدًا أنه يأتي ضمن سياسة نقابة المهندسين الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات التدريبية للمهندسين، وفي القلب منهم الشباب، مشيرًا إلى أن دورة المشارك المعتمد في إدارة المشاريع الاحترافية (CAPM) المعتمدة من معهد إدارة المشاريع الدولي (PMI)، تعد من أهم الدورات التأسيسية لمبتدئي العمل في إدارة المشاريع، حيث تمنح المشاركين المعرفة الأساسية اللازمة لاجتياز الاختبار الدولي وتطبيق أحدث تقنيات الإدارة المعتمدة عالميًا.

نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة

وأوضح "النبراوي" أن هذه الشهادة حصل عليها نحو 72 ألف مهندس حول العالم، وتقدم النقابة هذا التدريب لأعضائها بشكل مدعم، إيمانًا منها بأهمية تطوير قدراتهم وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج تمثل نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة في ممارسة الهندسة، وتفتح أمام المهندسين فرص عمل أفضل، داعيًا جميع الأعضاء إلى المشاركة بجدية والاستفادة القصوى من هذه الدورات.



واختتم نقيب المهندسين كلمته مشددًا على أهمية تفاعل المهندسين من خلال طرح آرائهم ومقترحاتهم، بما يساهم في تطوير منظومة التدريب داخل النقابة.

فيما أكد المهندس الاستشاري محمد ناصر على أهمية الدورة كونها دورة تمهيدية لدورات كثيرة تتعلق بإدارة المشاريع والمؤهلين فيها عدد قليل على مستوى العالم بالنسبة لتعداد المهندسين عالميًا، داعيًا المهندسين المتدربين إلى مواصلة مسيرتهم العلمية والتدريبية مما يساهم في جودة المهنة والتي ستأتي من جودة مستوى المهندسين، مشددًا على أن المهندس عنصر أصيل في دعم الاقتصاد القومي المصري.



بدوره أوضح المهندس الاستشاري أحمد السيد، أن هذه الدورة تمد المهندس بالمعرفة الأساسية لتجاوز الاختبار الدولي وتطبيق أحدث تقنيات إدارة المشاريع، حيث يحصل الدارسون على شهادة حضور معتمدة 23 ساعة تدريبية.



كما أفاد "السيد" في مقدمته إلى أنها تتناول تطبيق مبادئ وأساسيات إدارة المشاريع وتنفيذ الأطر والاستراتيجيات المُخططة، واستخدام تقنيات حل المشكلات في المشروعات، وتعزيز جودة وكفاءة المشروع عبر المنهجيات التقليدية - التنبؤية والقائمة على التخطيط، وتعلم كيفية تطبيق منهجيات وأطر (أجايل) في إدارة المخاطر وتطبيق مراحل المشروع بفعالية، وفهم احتياجات المشروع وتعلم كيفية جمع المتطلبات وتوثيقها عبر أطر تحليل الأعمال.



وفي ختام كلمته أكد المحاضر الدولي المهندس الاستشاري أحمد السيد على حصول المتدرب على شهادة حضور معتمدة.