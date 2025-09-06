إصابة رئيس محكمة مطوبس وأسرته في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب رئيس محكمة مطوبس، بكفر الشيخ وزوجته ونجله، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على الطريق الدولي الساحلي أمام كوبري المعدية بدائرة مركز إدكو، في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي في اتجاه رشيد.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة قيادة المستشار أحمد سعيد عبد الغني 36 عاما رئيس محكمة مطوبس، وكان برفقته زوجته ونجله.

نقل المصابون إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.