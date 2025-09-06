أخشى استغلاله وتحويله إلى نمرة .. ماجدة خيرالله تعلق على موهبة مصطفى غريب

علقت الناقدة ماجدة خير الله على موهبة الفنان مصطفى غريب، معبرة عن خوفها من استغلاله مثلما حدث مع فنانيين آخرين.

وكتبت ماجدة خير الله على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “مصطفي غريب مصدر للبهجه في كل الاعمال التي يشارك فيها، ولقاءاته التليفزيونيه تدل علي سرعه بديهه وذكاء، و أعجبني ردوده علي مذيع خليجي سخيف بيتعمد احراج ضيوفه ، مما يثير اعصابهم وبعضهم كاد يضربه، اما مصطفي غريب فكانت ردوده وتعليقاته ذكيه ومفحمه وحاده بدون وقاحه، شاهدته مؤخرا مشاركا في بطولة افلام حققت نجاحا تجاريا، واخشي من استغلاله في اعمال فنيه بحيث يتحول الي نمره مثلما حدث مع محمد ثروت ، وحمدي الميرغني واس اس ، وغيرهم من نجوم مسرح مصر”.

ويشارك الكوميديان مصطفى غريب في فيلم “الشاطر”.

وكشف مصطفى غريب في لقاء مع صدي البلد " عن شخصية فتوح صديق أدهم (امير كرارة) و هم تجمعهم صداقة قوية ويحدث الكثير من المشاكل خلال أحداث الفيلم مع وجود الطابع الكوميدي و الأكشن و المغامرات.

تابع مصطفى غريب " سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و إيجابية.



يذكر أن الفنان أمير كرارة يخوض من خلال الفيلم مغامرة مختلفة، حيث يقدم شخصية أدهم الدوبلير الذي يعمل في السينما، ويدخل في مطاردات مع إحدى العصابات بعد اختطاف شقيقه بسبب فلاشة غامضة، ما يدفعه للاستعانة بصديقه "فتوح" الذي يجسده الفنان مصطفى غريب ويبدأ رحلة إنقاذ مثيرة ومليئة بالمواقف الكوميدية في ذات الوقت.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، حيث تدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار مليء بالمفاجآت والضحك.



يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي.