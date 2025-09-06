رونالدو وفيليكس يتألقان في فوز البرتغال على أرمينيا 5-0

قام كل من البرتغال كريستيانو رونالدو وجووا فيليكس مرتين حيث قام الزوار بتنظيف أرمينيا 5-0 يوم السبت ، مما أعطى فريق خوسيه مارتينيز بداية مثالية في تصفيات كأس العالم.



لم يكن لدى أبطال دوري الأمم مشكلة ضئيلة في تحييد التهديد الهجوم المحدود من أرمينيا ، وبعد هدفهم الرابع ، قاموا بتدوير اللاعبين الرئيسيين واستخدموا زخمهم لعرض أسلوب أكثر إبداعًا ، وختم بداية مثالية في المجموعة F.

استغرق الأمر 10 دقائق قبل أن تتقدم البرتغال عندما وصلت Joao Cancelo إلى الخط الثانوي ورفع صليبًا دقيقًا على رأس Felix الذي لم يكن لديه مشكلة كبيرة في كسر الجمود.



ضاعف رونالدو الصدارة بعد 21 دقيقة ، مما أسطر هيمنة البرتغال وهو يتجول في علامةه لمقابلة صليب من مسافة قريبة لتحقيق هدفه الدولي الـ 139.



استمرت الهزيمة مع إضافة كانسيلو الهدف الثالث للبرتغال، في الدقيقة 32.



بعد دقيقة واحدة من إعادة التشغيل، أنتج رونالدو لحظة من التألق ، مما أدى إلى إطلاق تسديدة مدورة من مسافة تسير في الشبكة ، مع حارس مرمى أرمينيا هنري أفاجيان يدير أفسد اللمسات ولكنه عاجز عن إيقافه.



مع الهدف الرابع الذي يؤكد هيمنة البرتغال ، بدأ الزوار في اللعب بحرية أكبر لأنهم يبحثون عن طرق مبتكرة لطرح المزيد من الفرص.

بعد الساعة فقط ، جمع فيليكس ثروة مع براعة وهو يسابق في الصندوق لمقابلة انتعاش من تسديدة محظورة بدا أنها تتجاوزه ، فقط للمهاجم ليخفق الكرة مع الكعب الخلفي الذكي لإعطاء البرتغال الخامس.



ضغط الزوار على المركز السادس في وقت متأخر ، لكن أفاجيان أنتجوا اثنين من عمليات حفظ غرامة قبل أن ينفجر الحكم لفترة كاملة تقريبًا ، بدأ وقت التوقف الفوري ، وإنهاء الهزيمة.