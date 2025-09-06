قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو وفيليكس يتألقان في فوز البرتغال على أرمينيا 5-0

رونالدو
رونالدو
القسم الرياضي

قام كل من البرتغال كريستيانو رونالدو وجووا فيليكس مرتين حيث قام الزوار بتنظيف أرمينيا 5-0 يوم السبت ، مما أعطى فريق خوسيه مارتينيز بداية مثالية في تصفيات كأس العالم.


لم يكن لدى أبطال دوري الأمم مشكلة ضئيلة في تحييد التهديد الهجوم المحدود من أرمينيا ، وبعد هدفهم الرابع ، قاموا بتدوير اللاعبين الرئيسيين واستخدموا زخمهم لعرض أسلوب أكثر إبداعًا ، وختم بداية مثالية في المجموعة F.

استغرق الأمر 10 دقائق قبل أن تتقدم البرتغال عندما وصلت Joao Cancelo إلى الخط الثانوي ورفع صليبًا دقيقًا على رأس Felix الذي لم يكن لديه مشكلة كبيرة في كسر الجمود.


ضاعف رونالدو الصدارة بعد 21 دقيقة ، مما أسطر هيمنة البرتغال وهو يتجول في علامةه لمقابلة صليب من مسافة قريبة لتحقيق هدفه الدولي الـ 139.


استمرت الهزيمة مع إضافة كانسيلو الهدف الثالث للبرتغال، في الدقيقة 32.


بعد دقيقة واحدة من إعادة التشغيل، أنتج رونالدو لحظة من التألق ، مما أدى إلى إطلاق تسديدة مدورة من مسافة تسير في الشبكة ، مع حارس مرمى أرمينيا هنري أفاجيان يدير أفسد اللمسات ولكنه عاجز عن إيقافه.


مع الهدف الرابع الذي يؤكد هيمنة البرتغال ، بدأ الزوار في اللعب بحرية أكبر لأنهم يبحثون عن طرق مبتكرة لطرح المزيد من الفرص.
بعد الساعة فقط ، جمع فيليكس ثروة مع براعة وهو يسابق في الصندوق لمقابلة انتعاش من تسديدة محظورة بدا أنها تتجاوزه ، فقط للمهاجم ليخفق الكرة مع الكعب الخلفي الذكي لإعطاء البرتغال الخامس.


ضغط الزوار على المركز السادس في وقت متأخر ، لكن أفاجيان أنتجوا اثنين من عمليات حفظ غرامة قبل أن ينفجر الحكم لفترة كاملة تقريبًا ، بدأ وقت التوقف الفوري ، وإنهاء الهزيمة.

رونالدو فيليكس أرمينيا تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد