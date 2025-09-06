تحت شعار "المتحف المصري الكبير".. وزير الرياضة يشهد إيقاد شعلة أولمبياد الشركات ببورسعيد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم /السبت، إيقاد محافظ بورسعيد محب حبشي، شعلة أولمبياد الشركات التي جاءت تحت عنوان "شعلة المتحف المصري الكبير"، وذلك خلال حفل افتتاح البطولة المقام بالمدينة الرياضية في محافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات، ومحمد عبدالعزيز، منسق عام البطولة ومدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على دعم جميع القطاعات الرياضية في الدولة باعتبارها أمن قومي يجب توفير جميع الإمكانيات لنجاحها، وهو ما ظهر في البطولات الرياضية التي حققتها مصر، وكان آخرها الفوز الكبير على إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ووجّه الوزير، الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد، وإلى أهالي المدينة الباسلة لما يقدمه من دعم لبطولة الشركات وجميع البطولات الرياضية التي تقام على أرض الباسلة.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح طابور عرض الشركات المشاركة في الأولمبياد ثم كلمات الحضور وأوبريت "تحدي وراء تحدي" من إخراج الفنان عمرو عجمي، وتوزيع جوائز المسابقة الثقافية للابداع الرياضي.

يشارك في البطولة 23 ألف رياضي يمثلون 165 شركة تتنافس خلال منافسات البطولة المقامة في بورسعيد بجانب عدد من المنافسات في محافظتي الإسماعيلية والإسكندرية.

