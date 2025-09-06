تحت شعار "المتحف المصري الكبير".. وزير الرياضة يشهد إيقاد شعلة أولمبياد الشركات ببورسعيد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم /السبت، إيقاد محافظ بورسعيد محب حبشي، شعلة أولمبياد الشركات التي جاءت تحت عنوان "شعلة المتحف المصري الكبير"، وذلك خلال حفل افتتاح البطولة المقام بالمدينة الرياضية في محافظة بورسعيد.
جاء ذلك بحضور النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات، ومحمد عبدالعزيز، منسق عام البطولة ومدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على دعم جميع القطاعات الرياضية في الدولة باعتبارها أمن قومي يجب توفير جميع الإمكانيات لنجاحها، وهو ما ظهر في البطولات الرياضية التي حققتها مصر، وكان آخرها الفوز الكبير على إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
ووجّه الوزير، الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد، وإلى أهالي المدينة الباسلة لما يقدمه من دعم لبطولة الشركات وجميع البطولات الرياضية التي تقام على أرض الباسلة.
ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح طابور عرض الشركات المشاركة في الأولمبياد ثم كلمات الحضور وأوبريت "تحدي وراء تحدي" من إخراج الفنان عمرو عجمي، وتوزيع جوائز المسابقة الثقافية للابداع الرياضي.
يشارك في البطولة 23 ألف رياضي يمثلون 165 شركة تتنافس خلال منافسات البطولة المقامة في بورسعيد بجانب عدد من المنافسات في محافظتي الإسماعيلية والإسكندرية.
 

